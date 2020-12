Un usuario de eBay está vendiendo fotos de la PS5 para que los bots detrás de las compras para reventa piquen

Ya es de sobra conocido que en los momentos de lanzamiento de productos tan solicitados como lo es la PS5, hordas de bots pertenecientes a grupos organizados de revendedores inundan la web para hacerse con el mayor número de unidades posibles.

Estos bots tienen una gran ventaja con respecto a los humanos: están programados para ser rápidos y pueden hacer compras en segundo. Sin embargo, tienen también una gran desventaja... no leen la descripción de los productos que compran.

De eso se ha valido, según cuentan en Gizmodo, un Robin Hood de eBay que ha puesto a la venta imágenes de la PlayStation 5. Solo las imágenes. El objetivo es hacer picar con el título del producto a estos avariciosos bots.

Para evitar que los mortales cayéramos en la treta, el título del anuncio de este vendedor de nombre desconocido decía lo siguiente: “Sony PlayStation 5 con unidad de discos (SOLO IMAGEN, leer descripción)”. El precio de venta era el habitual de la consola de Sony, es decir, 500 dólares.

En la descripción se podía leer un mensaje explicando el motivo del anuncio: “ESTÁS COMPRANDO UNA HOJA DE PAPEL CON UNA IMAGEN DE LA PS5 IMPRESA EN ELLA. Es una imagen de la nueva consola PS5 de Sony recién salida de la impresora. Es una imagen, impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Si eres humano, NO la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta! Repito: esto es una imagen impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Cuidado, humanos. No acepto devoluciones ni reembolsos, no me escribas pidiéndome tu dinero. No me escribas diciendo que tu hijo compró esto por accidente. Aprende a leer. Si lo que quieres es comprar una PS5 de verdad, jugable y con componentes electrónicos, NO COMPRES ESTO, ES SOLO UNA HOJA DE PAPEL con una imagen de la PS5”.

Y es que lo más probable es que si vas a comprarte un producto de este precio, y seguramente más si lo haces en una plataforma como eBay, revises un poco lo que pone en los detalles de tu adquisición. Pero los bots entrenados para comprar el mismo producto en cadena por más o menos el mismo precio, eso de leer como que no.

Diversos medios han denunciado desde el lanzamiento de la nueva PlayStation que algunos usuarios trataban de engañar a los compradores vendiendo imágenes del producto por cientos de dólares, pero la diferencia de este ‘héroe anónimo’ es que su objetivo no es algún humano despistado, sino los conocidos como ‘scalpers’, los bots que compran sin control.

El problema del stock ha disparado las especulaciones de la consola y su reventa en plataformas de terceros, trayendo de cabeza a los principales minoristas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.