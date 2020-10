Revelan el nuevo mando para TV de la PS5: Sony incluye botones directos a Netflix, Disney+, Spotify y YouTube

Si algo nos han enseñado los avancen tecnológicos de las últimas décadas es que los dispositivosse utilizan cada vez menos para la función original para la que fueron concebidos: las llamadas pierden peso frente a la navegación en los teléfonos y en los altavoces hablamos con Alexa más que escuchamos música.

En el mundo del gaming sucede lo mismo: “Sabemos que para muchos de vosotros, vuestra PlayStation no es solo una herramienta para jugar”, afirman desde el blog de la compañía. Efectivamente, al estar conectada al televisor, la consola sirve como centro de entretenimiento, pudiendo ver películas y series, utilizar las plataformas de streaming o reproducir música.

Era evidente que la nueva PS5 iba a poder hacer esto de manera integrada -¿cómo si no?-, pero Sony todavía no había confirmado las aplicaciones que llevaría de serie el aparato. La firma ha anunciado ya cuáles serán y, además, para hacer la vida más fácil a los usuarios, ha diseñado un nuevo mando a distancia para la consola con el que se puede controlar esas apps.

“Ya no hace falta descargar las aplicaciones de entretenimiento desde PS Store, está todo dentro del espacio de Contenidos. La consola PS5 también incorpora un nuevo centro de control que agiliza más que nunca el control de la música para que puedas cambiar fácilmente de canal, saltar canciones o pausar la reproducción”, comentan desde el blog.

Con el mando podrás encender la PlayStation 5 y navegar por tu contenido multimedia rápidamente gracias a los controles integrados de reproducción/pausa y avance/retroceso rápido.

También permite controlar el volumen y los ajustes de alimentación de televisores compatibles e incluye botones de acceso inmediato a las aplicaciones de entretenimiento de Disney+ Netflix, Spotify y YouTube. Además de estas cuatro, otras de las apps que Sony ha confirmado son Apple TV y Twitch.

Recordamos que la PS5 llegará el próximo 19 de noviembre a España, con un precio de 499 euros. La versión Digital Edition costará 399 euros.

