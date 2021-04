Mientras las disputas de alto perfil sobre qué contenido de Epic Games, Google y Microsoft se puede reproducir en el iPhone, una compañía llamada Backbone se está enfocando en asegurarse de aprovechar al máximo los juegos que están disponibles actualmente.

Tal y como hizo Razer con su controlador Kishi para iOS, y como han hecho otras compañías con sus propios controladores, Backbone lanza Blackbone One por 100 dólares. Puedes comprarlo en el sitio oficial de la compañía.

Con el controlador completamente extendido puede adaptarse a cualquier iPhone con iOS 13 o posterior, desde el iPhone 6S hasta el iPhone 12. Es ideal para los juegos Apple Arcade que admiten controladores. Sky: Children of the Light y Call of Duty: Mobile y, para juegos populares como COD: Mobile que no tienen el soporte de controlador activado desde el principio, Backbone selecciona tutoriales visuales que aparecen antes de que se inicie para guiarte a través de los pasos para activarlo en la configuración del juego.

Su hardware es el mejor que hay en el mercado hasta ahora. Backbone One

Backbone confirmó que Genshin Impact es compatible con One. Además, tanto Google Stadia como xCloud son accesibles en iOS.

Incluso puedes jugar juegos como Hades a través de la aplicación Steam Link (con el PC conectado a través de wifi). Además, diferencia de la mayoría de los accesorios de controlador fabricados hasta ahora, el Backbone One es un híbrido de hardware y software estrechamente integrados. Si nos fijamos en el hardware, podría decirse que es el mejor de su tipo hasta ahora. Cada botón tiene un clic táctil más sensible, y los sticks analógicos se sienten como los Joy-Con de Nintendo Switch.

El Backbone One cuenta con carga Lightning, con soporte para auriculares Lightning si tiene un juego. También tiene un conector para auriculares de 3,5 mm, lo que le brinda otra forma de escuchar audio, incluso si tu iPhone no tiene el puerto en sí. En cuanto al consumo de energía, Backbone dice que exige menos energía que muchos auriculares Lightning con cable. The One no requiere que su aplicación complementaria funcione con ningún juego de iOS que admita un controlador, pero el uso de la aplicación convierte tu iPhone en una especie de consola de juegos.

Al presionar el botón naranja Backbone del controlador mientras el One está conectado a su teléfono, se abrirá la aplicación Backbone, que parece un sistema operativo. Allí, encontrarás todos tus juegos instalados limpiamente distribuidos en una interfaz al estilo de tvOS. La aplicación también muestra nuevos juegos disponibles para descargar. Además, tiene algo muy interesante como el botón que ilumina un LED rojo mientras está grabando, por lo que es fácil de ver de un vistazo cuando se está en vivo. Backbone maneja la grabación y el acceso a clips de manera mucho más elegante que Xbox One, PS4 o el PC.

Otra característica de software que obtendrá con el controlador es la capacidad de crear grupos y charlar de voz con amigos en la aplicación. Estas partes operan independientemente del juego al que cada uno está jugando (ni siquiera necesita estar jugando), por lo que es una buena manera de conectarse incluso si no todos están en Call of Duty: Mobile, por ejemplo.

Puedes jugar al Call Of Duty de una manera mucho más cómoda. Backbone One

A primera vista, el Backbone One es solo un controlador, y uno muy bueno, además. Pero con las mejoras de software que aprovechan iOS de formas inteligentes y por menos de 100 euros, sin cargos mensuales, es un precio atractivo si juegas a muchos juegos móviles. Aunque funciona en iOS, Backbone One parece quizás más adecuado para lanzarse en Android, dado que Fortnite no está disponible en la App Store de Apple. Sin embargo, desde que se lanzó el One, los servicios de transmisión de juegos xCloud de Google Stadia y Microsoft han llegado a iOS, brindándote más contenido para jugar que antes. Sin embargo, Backbone no ha comentado nada sobre versiones específicas para Android.

