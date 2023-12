ROG ALLY: un ordenador en forma de consola portátil del gigante ASUS

Valoración: Asus Rog Ally

La ASUS ROG Ally irrumpe en el mercado como una consola portátil revolucionaria, diseñada tanto para gamers entusiastas como para jugadores ocasionales, ofreciendo un equilibrio perfecto entre portabilidad y potencia. La pantalla es una maravilla.

No todo es magia, claro. La batería por desgracia se queda corta y la elección de Windows como sistema operativo nos ha ocasionado algunos problemas de software y, desde luego, no es apto para impacientes, ya que la instalación y actualización llevan su tiempo. Eso sí: esto no afecta al rendimiento, que sale muy airoso teniendo en cuenta que hablamos de un dispositivo portátil.

Su lanzamiento marca un hito en la historia de las consolas portátiles, ofreciendo una experiencia de juego sin precedentes, así que en 20bits no nos la hemos querido perder. Te lo cuento.

Parte trasera Asus ROG Ally. 20bits

Especificaciones técnicas

Pantalla: 7.0" (17,78 cm) FHD 1920X1080 16:9 Bend+500nits Brillante sRGB 100% Wide View 120Hz - Pantalla táctil (multitáctil de 10 puntos)

Procesador: AMD Ryzen Z1 Extreme

RAM: DDR5 16GB (8GB*2 LPDDR5 on board)

Almacenamiento: 512GB PCIE G4 SSD

Sistema operativo: Windows 11 Home

Color: Blanco

Peso: 0.60 Kg

Precio: 799 euros

Diseño

El diseño de la ROG Ally combina estética y funcionalidad. Su ergonomía está pensada para adaptarse cómodamente a las manos de los usuarios, mientras que sus materiales de alta calidad aseguran durabilidad y resistencia. Ligera (pesa 0.60 Kg) pero sólida, la consola es fácil de transportar, lo que permite a los usuarios disfrutar de sus juegos favoritos en cualquier lugar. La atención al detalle en el diseño se refleja en cada aspecto, desde la colocación de los botones hasta la textura de la superficie.

Asus ROG Ally. 20bits

Rendimiento

En términos de rendimiento, la ROG Ally no tiene rival. La fluidez y rapidez de los juegos es notable, con tiempos de carga reducidos y una ejecución impecable de títulos exigentes. La consola gestiona eficientemente el calor, asegurando un rendimiento constante incluso en largas sesiones de juego.

Tecnología interna y sistema operativo

La tecnología interna de la ROG Ally es de última generación. Incorpora un sistema operativo intuitivo y fácil de navegar, permitiendo a los usuarios personalizar su experiencia de juego. La consola ofrece una interfaz de usuario amigable y opciones de configuración avanzadas para satisfacer tanto a jugadores casuales como a los más técnicos.

Lamentablemente, todas las actualizaciones de Windows y del firmware de su hardware son prácticamente inevitables y eso ralentiza el tiempo de juego si lo único que buscas es echar una partida rápida. Al principio puede ser un poco caótico.

Asus ROG Ally. 20bits

Batería

Uno de los pocos puntos débiles de la ROG Ally es la duración de su batería. Aunque potente, no ofrece la autonomía esperada para un dispositivo de esta gama, algo bastante común en las consolas portátiles. Esto puede limitar las sesiones de juego prolongadas.

Pantalla

La pantalla de la ROG Ally es una de sus características más impresionantes. Ofrece colores vivos y detalles nítidos, mejorando significativamente la inmersión en el juego. La alta tasa de refresco de 120 Hz es especialmente beneficiosa para juegos de acción rápida, asegurando una experiencia visual fluida y sin retrasos.

Sonido

El sonido de la ROG Ally es otro punto fuerte. Con una calidad de audio clara y profunda, mejora notablemente la experiencia de juego, proporcionando una inmersión total en el mundo del juego.

Nueva consola portátil ASUS ROG Ally. 20bits

Resumen

La Asus ROG Ally destaca por su poderoso procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, que garantiza un rendimiento excepcional en los juegos más exigentes. Su pantalla Full HD de 120 Hz asegura imágenes nítidas y fluidas, brindando una experiencia visual impresionante. Además, cuenta con opciones de almacenamiento ampliables, lo que la hace ideal para almacenar una gran variedad de juegos.

La conectividad es versátil, con soporte para Wi-Fi, Bluetooth y USB-C, y es compatible con plataformas populares como Steam, Xbox Game Pass, Epic y GOG, ofreciendo a los usuarios una amplia gama de opciones de juego. De hecho, casi parece estar diseñada para el Xbox Game Pass, ya que viene con un mes gratis de suscripción Ultimate (aunque no por ello ejecuta peor aplicaciones como Steam).

En mi opinión, la ASUS ROG Ally es una consola portátil excepcional que establece un nuevo estándar en el mercado. A pesar de algunos inconvenientes, como la duración de la batería, el sistema operativo y la disposición de los botones, ofrece una experiencia de juego de alta calidad, lo que la convierte en una compra atractiva.

Con un precio competitivo, es una opción excelente tanto para los entusiastas del gaming como para aquellos que buscan un regalo impresionante para un aficionado a los videojuegos.

Lateral izquierdo de la Asus ROG Ally. 20bits

Se podría decir que todos los componentes de este dispositivo (no sé si llamarlo videoconsola o PC) están perfectamente elegidos para hacer un combo bastante eficiente para gaming. No estamos hablando de lo más top en hardware para el sector, pero sí que sería probablemente la mejor o una de las mejores consolas portátiles si la llamamos así.

Algo que me ha gustado mucho es que cuenta con un puerto de carga USB-C y la posibilidad de conectarla a una pantalla externa. Además, podemos usarla como pantalla y utilizar cualquier mando compatible con Windows (los de Xbox, por ejemplo) o incluso periféricos como teclado y ratón.

Si te conquista, que probablemente lo hará, tiene gadgets que se venden por separado, como una dockstation de carga, auriculares e incluso una funda de viaje. Toda la información técnica y precio están en su página oficial.

Lateral derecho de la Asus ROG Ally. 20bits

Mi experiencia en general es buena, es un dispositivo ergonómico que te permite ir con juegos de última generación a cualquier parte y que tiene un rendimiento espectacular para las especificaciones con las que cuenta. Puede que en juegos con alta demanda de gráficos haya habido un framedrop considerable (Forza Horizon 5), pero nada que con un ordenador de gaming que costase menos de 1.500 euros no tuviéramos. Y si está conectada a la corriente, la cosa mejora bastante.

Además, va con pantalla táctil de varios puntos, lo cual es una gozada.

Si viajas a menudo y no tienes un lugar definido para tus juegos, pero aún así quieres jugar, este dispositivo está hecho para ti. Pero también conviene decir que si eres de estar en casa, por unos 400 euros tienes una Xbox Series X que supera en rendimiento gráfico y fluidez a este dispositivo (con la pega de que no tiene pantalla y no es portátil, claro).

