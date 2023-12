Google Fitbit Charge 6: gran precisión en sus mediciones, 40 deportes y autonomía de una semana

Valoración:

Cada vez es más común ver a personas con una pulsera o reloj inteligente, ya sea para tener todo mucho más accesible con un simple giro de muñeca, para hacer deporte y controlar al detalle su actividad física o ambas. Los usuarios demandan más avances, funciones y que se pueda hacer prácticamente de todo con ellas.

Las marcas lo saben y cada modelo que sale al mercado cumple más los intereses de los clientes. Antes de hablar de sus características, vamos a empezar por una breve ficha técnica del dispositivo.

Ficha técnica

Pantalla : Panel AMOLED Táctil y Always-on Display.

: Panel AMOLED Táctil y Always-on Display. Sensores : Acelerómetro, Frecuencia cardíaca, SpO2, ECG con app de Fitbit.

: Acelerómetro, Frecuencia cardíaca, SpO2, ECG con app de Fitbit. Batería : Hasta 7 días.

: Hasta 7 días. Conectividad : GPS, NFC, Bluetooth.

: GPS, NFC, Bluetooth. Compatibilidad : iOS 9.0 o superior, iOS 15 o superior.

: iOS 9.0 o superior, iOS 15 o superior. Resistencia : Resistente al agua y Corning Gorilla Glass.

: Resistente al agua y Corning Gorilla Glass. Precio: 159,95 euros.

Diseño, pantalla e interfaz

Google Fitbit Charge 6 20BITS

Podemos apreciar que es similar a la Charge 5, ya que posee el mismo panel con sus características. Al usarlo, nos damos cuenta de que el marco quita una importante parte de la pantalla y en ocasiones es incómodo o tardamos algo más de la cuenta en poder leer según que notificaciones como mensajes de WhatsApp, Telegram, Instagram… Las que son en relación con los modos de deporte no son un problema.

Si te cuesta ver algún texto o número reflejado en la pantalla, puedes hacer un doble toque con el dedo dentro de la misma y se te ampliará de manera automática para que puedas apreciarlo con mayor claridad. Eso es un buen detalle, pero para el siguiente modelo y, viendo la evolución de este tipo de dispositivos, debería de dar un paso más en el apartado de la pantalla.

Eso sí, hay que mencionar que en cuanto a su comodidad, cumple muy bien, y casi no te das cuenta de que la llevas puesta. Tiene tres configuraciones diferentes de brillo y un modo automático del mismo que se adapta bien a la iluminación ambiente. Posee un modo de pantalla siempre encendida que muestra la hora y poco más, dependiendo de la esfera seleccionada.

Gran precisión en todas sus mediciones

De lo que más me gusta es el gran nivel de medición en todos los parámetros y a los datos a los que puedes acceder, además de que sus métricas están muy detalladas y bien representadas con gráficos y estadísticas. En cuanto a la medición del ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno y el sueño juegan un muy buen papel. Puede ser que no utilices todas, pero siempre son interesantes y es mejor que estén a que no.

En su aplicación móvil, compatible con Android e iOS, marca nuestra evolución y progreso día a día. En cualquier tipo de medición tenemos muchos detalles, incluso en la saturación de oxígeno, día tras día y semana por semana, cosa que también encontramos en las demás. Personalmente, lo que más me llama la atención es el análisis completo del sueño, donde puedes ver en qué horas descansas mejor y el porcentaje exacto de las diferentes fases del mismo.

Mucha versatilidad y autonomía

Google Fitbit Charge 6 20BITS

Es cierto que hay que destacar su versatilidad, ya que ahora incluye 40 deportes, entre los cuales podemos encontrar nuevos como el esquí o el surf. Con ellos en la pulsera, no tendrás ningún problema en encontrar el que practiques y adaptar los entrenamientos, lo que permite llegar a más clientes que realicen otros más diferentes, y eso siempre es bueno.

En cuanto a la autonomía, creo que cumple bastante bien y, según el fabricante, dura aproximadamente una semana. Aunque, como en todos los dispositivos de este tipo, variará según el uso que le demos. Aun así, usando la pulsera con frecuencia, debo reconocer que no me ha preocupado en exceso su duración.

Además, hay que tener en cuenta que está continuamente analizando los parámetros físicos, es decir, que siempre está midiendo el sueño, nuestros niveles de oxígeno en sangre, la temperatura y la frecuencia cardíaca, y claro, eso gasta batería. Sin embargo, lo normal es que te dure, más o menos, una semana.

Las funciones de Google

Comencemos con el control de YouTube Music. En este aspecto, solamente podremos controlar la música de nuestro móvil a través de él, es decir, no admite ninguna otra aplicación para la música. Esto limita mucho, y si eres de los que siempre escuchas música al hacer deporte, pero no usas esa aplicación, no te quedará más remedio que utilizarla. Creo que esto es algo innecesario que se podría mejorar.

En cuanto a Google Wallet, el sistema de pago a través de Google Pay, es bastante útil para pagar con la pulsera, pero si la tarjeta no es compatible, no podrás hacerlo, ya que necesita soportar los pagos en Google Pay para Fitbit. Personalmente, no suelo pagar ni con el móvil ni con la pulsera, pero si eres de los que lo tiene implementado, deberías saber si tu banco es compatible. En cambio, tiene un GPS integrado y Google Maps funciona como se espera.

Lo más negativo

Lo que menos me ha gustado es que necesitamos suscribirnos a Fitbit Premium para obtener las estadísticas y métricas más avanzadas, tanto en ejercicios como en los vídeos de entrenadores de Google. Pienso que por el precio que tiene la pulsera estas funciones deberían venir incluidas. Creo que limita mucho, y considerando el gran detalle que tiene, es una pena que aún tengas que pagar más para disfrutar de forma completa.

PUNTUACIÓN 20BITS: 7,5 - LO MEJOR: Mucha precisión en las todas sus mediciones, es muy cómoda, su autonomía es bastante buena. Su aplicación es muy completa, con gráficos y estadísticas muy detallados y extensos. También su versatilidad, ya que incluye 40 deportes para que puedas practicar tu favorito.

​

​- LO PEOR: Para acceder a las métricas más avanzadas, estadísticas y sesiones con vídeos de entrenadores de Google, hay que adquirir su versión premium, no podrás controlar ni pasar la música si no es con YouTube Music y quizás su marco es demasiado ancho y algunas notificaciones son más incómodas de leer.



