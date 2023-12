ZTE Blade V50 Design: un móvil barato con un gran almacenamiento y hasta 18 GB de RAM

Valoración: ZTE Blade V50 Desing / teléfono inteligente

El dinero que nos gastamos de los medios españoles en un móvil medio es de unos 300 euros. No obstante, hay quien se puede permitir pagar algo más y otros prefieren ahorrar y comprar modelos de las gamas bajas. Si tu presupuesto para un nuevo smartphone es limitado, pero quieres un buen rendimiento, una gran pantalla y un diseño similar a lo premium, es posible que el nuevo ZTE Blade V50 Desing sea lo que estás buscando.

El teléfono se lanzó en España el pasado 7 de noviembre y cuesta 199 euros. Es un móvil de gama baja y eso se aprecia en algunos aspectos, sin embargo, en otros sobresale gratamente. En 20Bits, lo hemos probado durante unas semanas y hemos podido apreciar las características en las que más destaca y en las que más 'flojea'.

Un móvil con un diseño parecido al iPhone

Lo primero en lo que pensé cuando agarré el Blade v50 Diseño entre mis manos fue su gran similitud con el iPhone 15 Pro. De hecho, en el tiempo que he estado probándolo hay quien ha creído que me pasó a Apple.

Por supuesto, es solo fachada, el teléfono no tiene la misma tecnología ni el material es el mismo y su sistema operativo es Android, no iOS. No obstante, el tamaño de la pantalla FHD+ es de 6,6 pulgadas (algo menos que el Pro Max de Apple), los bordes están redondeados, y la disposición de sus tres cámaras traseras es idéntica a la de los modelos premium de la marca de la manzana.

La estética del teléfono con sistema operativo Android recuerda al iPhone 15 Pro, pero solo en algunos detalles. 20BITS

Más allá de eso, el diseño del smartphone es bastante minimalista. El logo de ZTE está grabado en una esquina de la carcasa y solo está disponible en color Diamond Black (negro).

No obstante, su gran punto fuerte en el diseño está en el cuadro que rodea las cámaras, ya que es duocromo y, dependiendo de cómo le dé la luz, se pueden ver distintos matices de color.

El almacenamiento y rendimiento del Blade v50 Design

Una de las ventajas que resaltan de este modelo de ZTE es su capacidad de almacenamiento. En la versión disponible en España, dispone de 256 gigabytes, nada mal si tenemos en cuenta su precio y lo que otros modelos de gama baja suelen ofrecer a precios similares...

Además, el almacenamiento interno puede incrementarse considerablemente si añadimos una tarjeta MicroSD. Según sus desarrolladores, el nuevo teléfono acepta memorias de hasta 1 terabyte.

El Blade v50 Design tiene 256 GB, suficientes para instalar todas las apps de Android que estés acostumbrado a usar. 20BITS

A esto se le suma su buen rendimiento, gracias a su memoria RAM de 8 GB. Si te parece poco, ZTE ofrece la posibilidad de ampliarla virtualmente hasta 18 GB de RAM con parte de la memoria ROM. Es decir, serían 8 GB + 10 GB extra con una RAM virtual.

Una cámara decente por su precio

De la triple cámara trasera del Blade v50 Design destaca la principal, con 50 megapíxeles y la función de inteligencia artificial (IA) incorporada. Gracias a esto último, el teléfono es capaz de reconocer diferentes escenas de forma automática y ajustar colores y contrastes que mejoran la fotografía según cada momento.

No obstante, las otras cámaras dejan un poco qué desear (aunque siguen siendo acordes a su precio). Una de ellas de 2MP FF permite crear diseños ideales para un efecto retrato y la macro también es de 2MP FF.

Por otro lado, la frontal no está mal, con 8 MP, pero hay modelos de precios similares que ofrecen una mayor calidad. Si lo que buscas es hacerte selfies o fotos con una resolución increíble, es posible que no se adapte tanto a dichas demandas.

Buena autonomía y carga rápida

Con respecto a la batería del dispositivo, el Blade v50 Design dispone de 5.000 mAh. Esta cantidad de energía es más que suficiente para un día entero si se hace un uso normal, por lo que los usuarios podrán salir de casa sin preocuparse de quedarse sin móvil en mitad de su jornada.

En caso de que necesiten cargarlo y no tengan mucho tiempo, los consumidores podrán aprovecharse de su carga rápida de 22,5 W.

Puntuación: 7,5 LO MEJOR: el almacenamiento, rendimiento y pantalla de 6,6".



LO PEOR: las cámaras flojean, a excepción de la principal, y solo está disponible en un color.

