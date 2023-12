LG StanbyMe: un concepto único de televisor inteligente ideal para quienes nunca paran

¿Es una pantalla táctil? ¿Tele? ¿Cartel digital? ¿Tablet gigante? ¿Una máquina de karaoke? Estas son algunas de las respuestas que he obtenido al enseñar una foto de LG StanbyMe, la primera Smart TV portátil y táctil del mercado que la firma coreana presentó en el CES, la feria tecnológica de Las Vegas, y que ahora acaba de aterrizar en España.

LG StanByMe 20bits

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 1.265/1.065 x 621 x 397 mm

Peso: (con soporte): 17,5 kg

Pantalla: táctil Smart webOS de 27 pulgadas FHD

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Tecnología: LED LCD

Tasa de Refresco: 60 Hz/50 Hz

Procesador Inteligente: α7 4K Gen4

Conectividad: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Screen Share, Apple Screen Share (Airplay2), ThinQ, Apple HomeKit

Sistema SmartTV: webOS6.0

Puertos: USB y HDMI

Botones físicos: de encendido y control de volumen en un lateral

Potencia de sonido: 10 W

Woofer: no

Sonido especial: Sonido Dolby Digital Plus

Color: beige/tostado

Batería: hasta 3 horas

Precio: 1.299 €

¿Para qué sirve LG StanbyMe?

Creo que con las pocas líneas de arriba sería suficiente para mi análisis y para decir que esta propuesta de LG me encanta como concepto: adiós cables, adiós limitaciones y adiós complicaciones. ¿Qué no tienes wifi disponible? Puedes pasar el contenido del móvil directamente a través de NFC o Mirroring —también desde tabletas y ordenadores—.

Este dispositivo no es un televisor, es una declaración de intenciones en cuanto a movilidad y versatilidad. Y también en cuanto a diseño, porque lo cierto es que es visualmente atractivo, con acabados agradables y que transmite sensación de producto premium, con un tacto suave.

Parte trasera LG StanByMe 20bits

En el día a día me ha parecido práctico en el sentido de que sin mucho esfuerzo puedes —si lo necesitas— introducir una pantalla medianamente grande en cualquier situación. En lugar de ver la sesión de yoga o bici del gimnasio en la tablet, en pequeñito, puedes conectarte desde el móvil y ver el contenido duplicado en el LG StanbyMe.

Si tu pareja está ocupando el televisor del salón viendo algo que no te interesa, puedes sentarte a su lado con esta pantalla y moverla de manera suave y sin demasiado esfuerzo —pesa con soporte 17,5 kg— a la distancia que tú quieras para ponerte Youtube, Netflix, Movistar+, Amazon Prime Video, HBO, Disney + y Rakuten, entre otras. Y viene con mando a distancia con botones dedicados.

También lo encuentro útil en el terreno laboral, ya que te permite hacer videollamadas o incluso utilizar la pantalla para presentaciones. Y por supuesto puedes navegar por Internet.

Por supuesto, es una opción obvia para entretener a los niños —doy fe— mientras haces obligaciones en casa. Eso sí: un poco peligroso para los más pequeños, porque podrían llegar a volcarlo y porque no lleva frenos, algo que he echado muy en falta.

Plataforma con ruedas de LG StanByMe 20bits

Además, su compatibilidad con ThinQ, Apple Home Kit y Air Play lo convierte en el centro de control de los dispositivos inteligentes del hogar.

Y… ¿quién necesita un televisor con ruedas?

Pues, como digo, el concepto me gusta mucho. Pero reconozco que, principalmente debido a su precio, este no es un producto de masas. Seguro que es una inversión en comodidad, su estética es bonita —queda bien en cualquier lugar— y desde luego te estás llevando a casa tecnología buena con B mayúscula, pero no me parecen razones suficientes para pagar 1.299 euros.

Tampoco estoy afirmando que sea un precio desorbitado, pero sí que no es para todo el mundo.

Aunque la pantalla ‘solo’ tiene 27 pulgadas —qué exquisitos nos están volviendo los televisores de 60’’— y la resolución no es una locura, ofrece una experiencia visual nítida y clara, equilibrada en brillo y contraste. Con luz directa del sol se comporta algo peor, pero sigue funcionando y, además, la capa mate que recubre el panel y el hecho de que sea tan ‘girable’ e ‘inclinable’ nos pueden ayudar en este terreno.

LG StanByMe 20bits

Desde luego es mucho mejor que verte una serie en el portátil —pantalla más pequeña— mientras subes y bajas la inclinación de la pantalla o que tratar de distinguir en el móvil quién está hablando en una videollamada mientras lo dejas apoyado en un bloque de libros para que esté a la altura de tu cara.

Cierro el apartado de la pantalla comentando que moverse en ella es muy sencillo: al deslizar el dedo hacia la izquierda desde la sección inferior derecha de la pantalla, se abre un control remoto en el panel; al deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior, se muestran controles deslizantes de volumen y brillo; al deslizar el dedo hacia arriba desde abajo, volverás al tablero. No hay controles de voz porque no hay micrófono —una lástima, porque le vendrían genial—.

El sonido, de nuevo sin ser lo último del mercado, es claro y con fuerza gracias a sus altavoces de dos canales.

Puertos LG StanByMe 20bits

Tiene una cosa que me gusta bastante y creo que es de valorar, y es el hecho de que es táctil. Cuántas veces me habré visto delante de un ordenador o de un televisor yendo a echar la mano para mover algo de sitio en la pantalla.

Y yo que odio los cables, considero que una tele con batería integrada es genial. Lo que me gusta menos es su tiempo de carga: el StanbyME se recarga a través de un enchufe en la parte posterior de la base y LG afirma que se necesitan cuatro horas para recargarse por completo. En mi experiencia así ha sido y, opino, es una carga lenta.

Pero en general me parece que 3 horas de autonomía están bastante bien para una pantalla de este calibre. Para peli entera —que no sea Oppenheimer—, te da. Es cierto que en este campo la LG StanbyME es pionera a medias, ya que dentro de la propia casa hay otros aparatos ‘inalámbricos’, por ejemplo, la LG 97M3, que solo lleva el cable para alimentar a la televisión.

LG StanByMe 20bits

¿Recomiendo el televisor LG StanbyMe?

Sí y no. Sí, porque —repito— me ha cautivado la idea, el producto y la ejecución. Tiene cosas mejorables, pero el concepto es sensacional y no hay nada igual en el mercado.

Es cómoda hasta para montarla —en la caja viene desmontada, pero cuesta solo unos minutos ponerla en orden y lista para usarla—, es bonita y elegante y es práctica. Además, no ocupa mucho cuando no la usas, en todo caso la base es algo más ‘armatoste’, pero se almacena bien. Y la adaptabilidad y sus posibilidades de movimiento valen por 10.

No la recomiendo porque dado su precio entiendo que no todo el mundo va a invertir en un dispositivo así. Porque ‘lo normal’ es comprar una tele estática más grande con un panel con mayor calidad —ojo, que este es de 27 pulgadas LCD con resolución Full HD y no está mal, pero no hay cosas bastante mejores, incluso dentro de la propia marca—.

Con respecto a la calidad del panel, entiendo que se han decantado por este tipo y no por 4K por una cuestión de alargar la batería del aparato: de haberlo hecho, la autonomía de 3 horas del producto se reduciría drásticamente.

Tampoco sería mi elección si eres muy gamer, porque además de no ser una resolución tope de gama, nos encontramos ante una tasa de refresco de 60 Hz, y ambas cosas dan como resultado una experiencia de juego con algún que otro tirón, algo que no suele gustar a los amantes de los videojuegos. LG resuelve este asunto con un modo de juego que reduce el retraso de entrada hasta los 4 milisegundos aproximadamente. No está mal, pero se queda corto si eres muy jugón.

Y, aunque para el tema de las videollamadas está bien, te servirá como pantalla duplicada, ya que no lleva webcam o lente integrada, un elemento que le vendría como un guante, ni tampoco lleva micro.

Pero sí la recomiendo por su comodidad, versatilidad, innovación y resultados generales si tus bolsillos se la pueden permitir. No es difícil cambiar la altura, el ángulo o la rotación, pero recomiendo usar las dos manos para evitar un movimiento excesivo de las ruedas de la base.

Conviene hacer aquí un pequeño matiz: recuerda que, aunque se catalogue como televisor, no lo es exactamente porque no tienes la posibilidad de ver la TDT. Pero puedes hacer lo mismo que harías con la Smart TV ‘corriente’ de tu casa siempre y cuando te enganches a una conexión wifi.

Es decir: puedes ver plataformas de streaming, navegar por Internet, escuchar música, poner las fotos de tu móvil o jugar a tu videojuego favorito. Pero además también puedes utilizar la pantalla como elemento decorativo, para videollamadas, presentaciones de trabajo… Es una pantalla para todo más grande de lo habitual, lo cual suele venir bien.

Teniendo en cuenta pros y contras, me parece una buenísima idea, bastante novedosa y que sorprende gratamente.

Mando LG StanByMe 20bits

Resumen

Reconozco que probar esta Smart TV portable y autónoma ha sido muy divertido y que como dispositivo mola bastante, aunque insisto en que no es un aparato de masas. Bastan con pensar que dentro de la misma marca hay televisores por menos de 1.000 euros con tecnología OLED, panel 4K y un tamaño mucho mayor.

No obstante, quiero destacar que la mayoría de las propuestas que se le pueden parecer —otros ‘televisores con ruedas’— son enormes, muy pesados y difíciles de manejar, normalmente no muy bonitos y la sensación de estabilidad brilla por su ausencia, con el consiguiente temor añadido de que el aparato se nos caiga encima. No son dispositivos que me atraiga comprar, la verdad. Sin embargo, este LG es un cambio de paradigma que sí me convence.

Puede que las especificaciones de gama baja del StanbyME no atraigan a los más puristas en el terreno audiovisual, pero su elegante diseño para llevar a cualquier parte y su tamaño reducido podrían hacerlo sorprendentemente útil para algunas personas.

La marca coreana ha comercializado el producto primero en Estados Unidos y en su propia tierra, y parece que en ambos casos ha tenido buena aceptación, por lo que desde la compañía esperan que la expansión en Europa dé buenos resultados también. Estaremos atentas.

LO MEJOR Comodidad

Diseño bonito

Autonomía suficiente

Practicidad

Y… es molón lo mires por donde lo mires.