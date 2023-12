Valoración: Xiaomi Redmi 12

Redmi, la marca de Xiaomi, es tenida muy en cuenta por los que buscan smartphones guiados por la calidad-precio. Los Redmi Note constituyen la clara referencia, si bien aparte figuran smartphones 'anónimos' con buena acogida en ventas. En esa categoría aparece el Redmi 12, un móvil con la sugerencia que le confieren su perfil barato, su pantalla y algunos detalles de su diseño, como los ecos 'a lo iPhone' de las cámaras.

El Redmi 12, con conectividad 4G, llegó a España por 200 euros en la versión de 4 GB + 128 GB y por 240 euros en la de 8 GB + 256 GB. En la actualidad se encuentra por 150 y 190 euros, respectivamente. 20bits lo ha probado en la primera, y si la diferencia de precio es asumible para el usuario, merece bastante la pena optar por la de más capacidad. Xiaomi lanzó un tiempo después una variante 5G, el Redmi 12 5G.

Diseño del Redmi 12

Trasera del Redmi 12 en color negro (20bits)

Su trasera de cristal confiere al diseño un toque de móvil de rango mayor dentro de que no escapa que se trata de un dispositivo asequible. Al Redmi 12 le favorece el minimalismo de que las cámaras traseras vengan 'limpias', sin módulo. La disposición de los sensores, dos a la izquierda y uno a la derecha, hace pensar, contemplando lógicamente las enormes diferencias y la pertenencia a 'ligas' distintas, en la plasmación del iPhone. Un efecto seguramente buscado por Xiaomi y que de hecho asomaba también en los Redmi Note 12 Pro.

Los cuidados marcos del Redmi 12 (20bits)

Elegante en negro (el inconveniente, las huellas) y con los colores azul cielo y plata polar como alternativas, desprende comodidad en mano. Sí que hay que matizar que cuando los dedos se pasan de la trasera a los marcos surge un roce entre partes no muy agradable. Fuera de esa circunstancia, los marcos denotan cuidado.

La pantalla, el gran reclamo del Redmi 12

La pantalla de 6,79 pulgadas del Redmi 12 (20bits)

Sobre el papel, al revisar las especificaciones, la pantalla emergía como el rasgo más destacado del Redmi 12, y el uso confirma su condición de aliciente. El teléfono escenifica una buena pantalla en sus parámetros de precio, y además de gran tamaño. El panel, de tipo LCD, alcanza las 6,79 pulgadas.

La resolución FHD+ y la tasa de refresco de 90 Hz contribuyen a lo suscitado. Su brillo máximo, de 550 nits, podría haberse potenciado, aunque el móvil se defiende con la luz exterior.

Cámara de 50 MP y fotos correctas

El sistema de cámaras del Redmi 12 (20bits)

La composición de cámaras es de las que uno recita de memoria por lo habitual que resulta: cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. Más allá de la escasa novedad, el apartado fotográfico ofrece un desempeño correcto en líneas generales y, por compararlo con otro Xiaomi económico reciente, deja mejores sensaciones que el del POCO C65.

Foto con el modo 50 MP del Redmi 12 (20bits)

La aplicación específica va a lo funcional y dispone de modo retrato y nocturno, no así de grabación en 4K. No desentonan ni el modo automático ni el de la alta resolución en 50 MP. Tampoco los selfis con la cámara frontal de 8 MP. En contraste, es preferible obviar, por flojito, el zoom de 5x.

Helio G88, un viejo conocido

En este segmento Xiaomi suele decantarse por los procesadores Helio, una de las gamas de MediaTek. Una dinámica que el Redmi 12 revalida al integrar el Helio G88, chipset de 2021 presente por ejemplo en el Redmi 10 y en el Redmi 10 2022. Hubiera gustado un procesador 4G más novedoso, si bien se mueve en el terreno solvente.

El dispositivo opera con MIUI 14, software basado en Android 13. Nada más empezar a configurarlo sale una actualización, buen comienzo. Sin embargo, como en otras ocasiones, la escasa depuración (esas apps de mínimo interés incorporadas por defecto) desluce una capa que como se sabe posee sus alicientes.

La batería no depara sorpresas al adscribirse a los 5.000 mAh de rigor, la capacidad más extendida, la cual asegura que no haya quejas con la autonomía con un uso no intenso. Sí que decepciona que la carga rápida se quede en los modestos 18W y no soporte de 33W. Esta velocidad implica que la carga completa supere largamente la hora.

No obstante, lo que choca de verdad es la ausencia del cargador en la caja (solo aparece el cable) cuando Xiaomi precisamente se caracteriza por incluir el adaptador frente a la tendencia de no pocos fabricantes de venderlo aparte.

El teléfono de Xiaomi viene con un altavoz (lo suyo deberían ser siempre las dos salidas de audio, aunque el sonido convence), sensor lateral para la huella dactilar, NFC, conector clásico de auriculares (en la parte superior) y ranura híbrida para una segunda SIM o para sumar una microSD (el almacenamiento interno puede ampliarse hasta 1 TB). A diferencia de otros modelos de la marca, no cuenta con emisor de infrarrojos, con más utilidad de lo que se cree.

El Redmi 12, con su caja (20bits)

Ficha técnica del Redmi 12 4G

​

Pantalla: LCD de 6,79 pulgadas (FHD+, 90 Hz)

Procesador: MediaTek Helio G88

​Configuración: 4 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB

Cámaras traseras: 50 MP + ultra gran angular 8 MP + macro 2 MP

Cámara frontal: 8 MP

Batería y carga rápida: 5.000 mAh y 18W

Conectividad: 4G

Sistema operativo: MIUI 14 (Android 13)

Otros elementos: ranura para microSD, sensor de huellas en el lateral, NFC, conector de auriculares

Peso: 198,5 gramos

Precio: 149,99 euros / 189,99 euros

Puntuación 20bits: 7,5/10 Lo mejor: su pantalla y su calidad-precio general.

​

​Lo peor: a Xiaomi se le ha olvidado poner el cargador en la caja.

