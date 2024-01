Asus Zenbook S 13 OLED: este portátil solo pesa un kilo y ofrece una gran autonomía

Valoración: Asus Zenbook S 13 OLED

El año pasado, Asus renovó todas las familias de sus portátiles, entre las que se incluyen los modelos Zenbook, para apostar por la elevada potencia en un diseño muy compacto. Esta vez, en 20Bits ponemos a prueba el dispositivo Zenbook S 13 OLED que promete elegancia, ligereza y potencia. Veamos juntos si este ordenador cumple con las expectativas.

Ficha técnica



Modelo: UX5304VA.

Peso: 1 kilo.



Dimensiones: 29.62 x 21.63 x 1.09 ~ 1.18 centímetros.



Sistema operativo: Windows 11 Home - Asus.

Procesador: Procesador Intel Core i7-1355U.

Gráficos: Intel Iris Xe.

Pantalla: OLED con 13, 3 pulgadas, una tasa de refresco con 60 Hz, un brillo máximo de 550 nits, patalla certificada VESA HDR True Black 500, 1.07 billones de colores, pantalla brillante, y un 70% menos de luz azul dañina.

Memoria: 16 GB.

Almacenamiento: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD // SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 TB.



Puertos: 1 x USB 3.2 de 2.ª generación tipo A // 2 x Thunderbolt 4 compatible con pantallas/suministro de energía // 1x HDMI 2.1 TMDS // 1 x Conector de audio combinado de 3,5 milímetros.



Teclado: Tipo chiclet retroiluminado.

Touchpad: Sí.

Cámara: Cámara HD con función IR compatible con Windows Hello.



Sonido: Tecnología de amplificación inteligente, altavoz incorporado, matriz de micrófonos incorporada y compatible con el reconocimiento de voz de Cortana y de Alexa.

Redes y comunicaciones: Wi-Fi 6(802.11ax) (Doble banda) 2*2 + Bluetooth 5.



Batería: 63WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion.



Certificación militar: Estándar US MIL-STD 810H de grado militar.



Colores: Gris basalto y azul profundo.

Su diseño compacto es un gran acierto

Para empezar, Asus Zenbook S 13 pesa un kilo (lo idóneo para desplazamientos), tiene un grosor de entre diez y once milímetros, es bastante compacto, incorpora una pantalla OLED de 13,3 pulgadas, su panel ofrece una resolución 2,8K y un brillo de hasta 550 nits (más que suficiente para trabajar en el día a día), y añade un puerto USB 3.2 de tipo A, dos puertos Thunderbolt –también para pantallas y carga–, un HDMI 2.1 y un conector de audio de 3,5 milímetros.

Por otro lado, en lo que respecta al teclado y touchpad, ambos componentes son suaves al tacto y fáciles de manejar porque las teclas están bien espaciadas y la luz de fondo ofrece una visibilidad decente para 'manejar' el portátil en condiciones de poca luz -confirmo que este aspecto me ha gustado bastante-.

Iluminación del teclado. 20BITS

En lo que respecta al diseño, su apariencia es una capa fría de material adherido que Asus llama "cerámica de plasma", siendo un acabo mate gracias a la combinación de aluminio y magnesio. Aunque desafortunadamente, dentro de este ámbito, el único rasgo que he echado en falta -pensando que estaba incluido- era la funcionalidad de la pantalla táctil.

Rendimiento y duración de la batería



El procesador Intel Core serie U está diseñado para ultraportátiles delgados como el modelo Zenbook S 13, sin embargo, este chip consume mucha energía y tiene un rendimiento inferior respecto a sus competidores. Pero a pesar de estos dos pequeños hándicaps, es cierto que el portátil es bastante rápido para las tareas de productividad (redacción de texto y creación de diapositivas) y las ediciones de fotografías o vídeos, se conecta instantáneamente a un punto de acceso u otra red y está listo para funcionar casi inmediatamente después de levantar la tapa.

En lo que respecta a la autonomía, la duración de la batería es idónea porque aguanta encendido durante once horas a pleno rendimiento, además, admite una carga rápida que puede suministrar un 70% a la batería en aproximadamente 50 minutos.

Sin embargo, el aspecto que menos me ha llamado la atenticón es que la parte inferior del portátil se puede calentar durante las retransmisiones largas de vídeo o las videollamadas de larga duración.

Puerto de carga. 20BITS

Precio

Este portátil de Asus cuesta 1.499 euros, pero actualmente está rebajado y se puede comprar por 1.199 euros en la página web oficial de fabricante. En mi opinión, dicho dispositivo es bastante caro y puede que no se ajuste a todos los bolsillos de los usuarios, teniendo en cuenta que es mejor optar por un PC más económico si únicamente lo utilizas para tareas de productividad. No obstante, si quieres fluidez, ligereza -un punto bastante positivo a la hora no cargar peso cuando lo llevas metido en la mochila o en el bolso-, buena calidad de los colores, una gran autonomía y luz en el teclado, tendrás que romper tu hucha para adquirirlo -será una buena decisión a largo plazo-.

Valoración personal de 20Bits

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10

LO MEJOR - Su estructura delgada y liviana.



- La pantalla OLED.



​- La duración de la batería porque aguanta todo el día a pleno rendimiento.



​- La gran fluidez para las tareas del día a día.



- La carga rápida.



​- Y, por último, la luz del teclado para trabajar en zonas oscuras.



LO PEOR - No es asequible para todos los usuarios.

- Su facilidad para calentarse cuando 'se somete' a cargas de trabajo pesadas.

