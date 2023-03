Galaxy Book3 Pro 360: Samsung lanza un portátil ultraligero que combina el 2x1

Valoración: Galaxy Book3 Pro 360

Con la familia S23 y los Galaxy Book recién presentados, Samsung llegó al reciente Mobile World Congress bien armado. Dejando de lado los novedosos móviles, la compañía coreana no se ha olvidado de los nuevos portátiles Galaxy Book 3 que se lanzaron hace pocas semanas, el aspirador Samsung Jet Bot y un Cube Air Purifaier que purifica el aire.

Esta vez, en 20Bits, hemos probamos el nuevo Galaxy Book3 Pro 360 durante dos semanas para comprobar su rendimiento, batería y funciones. Dicho ordenador es un 2x1, es decir, al mismo tiempo es una tablet y un portátil, pero antes de entrar en detalle, empiezo por sus características más importantes.

Ficha técnica

Dimensiones : 355,4 x 252,2 x 12,8 milímetros.

: 355,4 x 252,2 x 12,8 milímetros. Peso : 1,66 - 1,71 kilos.

: 1,66 - 1,71 kilos. Pantalla : Dynamic AMOLED 16 pulgadas, 2.880 x 1.800 px, 16:10, 500 nits, 120 Hz.

: Dynamic AMOLED 16 pulgadas, 2.880 x 1.800 px, 16:10, 500 nits, 120 Hz. Procesador : Intel Core i7 13ª Gen.

: Intel Core i7 13ª Gen. Tarjeta gráfica : Intel.

: Intel. Gráficos : Iris Xe.

: Iris Xe. Almacenamiento : 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD.

: 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD. Memoria : 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR5.

: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR5. Conectividad : WiFi 6E + Bluetooth 5.1.



: WiFi 6E + Bluetooth 5.1. Audio : 4 altavoces AKG (5 W x 2, 2 W x 2) + Dolby Atmos.

: 4 altavoces AKG (5 W x 2, 2 W x 2) + Dolby Atmos. Cámara web : 1080p + Micrófono dual.

: 1080p + Micrófono dual. Batería : 76 Wh + Adaptador universal de 65 W USB-C.

: 76 Wh + Adaptador universal de 65 W USB-C. Puertos : 2x USB-C + USB-A + HDMI 1.4 + Minijack 3,5 milímetros + Lector microSD.

: 2x USB-C + USB-A + HDMI 1.4 + Minijack 3,5 milímetros + Lector microSD. Sistema operativo : Windows 11.

: Windows 11. Seguridad : Lector de huellas dactilares.

: Lector de huellas dactilares. Accesorios : S Pen.



: S Pen. Precio: Desde 1.999 euros.

Ordenador Galaxy Book3 Pro 360. 20BITS

Un 2x1 en el diseño

El modelo Book3 Pro 360 es un portátil convertible que puede usarse como un portátil tradicional o una tablet (este último modo es útil para los creadores de contenido porque el dispositivo viene incorporado con el lápiz óptico S Pen), aunque si te estás preguntando cómo puede convertirse un portátil en una tablet, debes saber que el ordenador de Samsung tiene un giro de 360 grados para facilitar el cambio.

Respecto a sus características, el producto tiene unas dimensiones de 355,4 x 252,2 x 12,8 milímetros; está considerado como un aparato duradero y delgado; su diseño de aluminio hace que el portátil se perciba elegante y de primera calidad; no pesa más de dos kilos; está disponible en dos colores y tiene una pantalla brillante para ver contenidos en plataformas de streaming.

Bajo mi punto de vista, el único inconveniente es que es un imán de huellas, por lo tanto, es necesario tener a mano un paño para eliminar la suciedad que se queda en el ratón táctil, tapa o pantalla.

Como la mayoría de los ultraportátiles, la disponibilidad de puertos es bastante limitada. Hay dos puertos Thunderbolt 4 y HDMI 2.0 a la izquierda, mientras que en la derecha, hay una ranura para tarjeta microSD, un puerto USB-C y un agujero de 3, 5 milímetros para auriculares. Personalmente, hubiese puesto otro puerto USB de tipo C para evitar las conectividades adicionales.

Galaxy Book3 Pro 360 en modo tablet. 20BITS

Una pantalla de sobresaliente

Los productos de Samsung son conocidos por tener pantallas de calidad, y el modelo Book3 Pro 360 no iba a ser una excepción.

La pantalla AMOLED 3K de 16 pulgadas con 2.880 x 1.800 píxeles es una delicia para ver durante horas cualquier serie o película, pero desafortunadamente, el brillo solo alcanza un promedio de 380,6 nits. A pesar este pequeño inconveniente, confieso que he utilizado el dispositivo durante más de ocho horas y no se me ha cansado la vista gracias a su tamaño y colores.

Su nueva relación de aspecto de 16:10 lo hace más idóneo respecto al modelo del año pasado, además, le brinda más espacio en general para desplazarse. Por otro lado, como en la mayoría de las pantallas Samsung, la frecuencia de actualización de 120 Hz es bastante fluida, ya sea para navegar por páginas web con el S Pen o para deslizar el cursor del ratón sin hacer esfuerzo.

Con relación a los juegos de PC, es posible que el ordenador portátil 2 en 1 de Samsung no esté hecho para videojuegos, no obstante, se pueden ejecutar algunos títulos modernos después de ajustar determinadas configuraciones.

Pantalla de Galaxy Book3 Pro 360. 20BITS

Una batería para trabajar sin preocupaciones

Armado con el último procesador Intel Core i7 de 13.ª generación y 16 GB de RAM, el Galaxy Book 3 Pro 360 superó mi jornada de trabajo sin problemas. Nunca me encontré con ningún momento importante de desaceleración y tampoco noté que el portátil se calentara o hiciese ruido.

Pero, ¿cuál es el resultado final de la batería? El modelo supera casi las siete horas y media de autonomía, además, alcanza el 100% en una hora y media, aproximadamente. En mi caso, he cargado el ordenador mientras estaba a pleno rendimiento porque he trabajado con él durante estas dos semanas.

Ordenador Galaxy Book3 Pro 360 junto a su cargador y S Pen. 20BITS

Calidad de audio, webcam, teclado y panel táctil

Galaxy Book3 Pro 360 incluye una cámara web de 1080p con un ángulo de visión estándar de 87 grados, tiene una opción de 60 fps oculta en la configuración de la aplicación 'Cámara' de Windows e incluye un 'Modo de estudio' con efectos faciales, HDR, encuadre automático, desenfoque de fondo y contacto visual.

En lo referente al sonido, AKG ajustó el sistema de audio del Book3 Pro 360 con un par de woofers de 5W y dos tweeters de 2W. Asimismo, los tonos bajos están mucho más presentes, define los tonos medios y altos, el PC tiene un minijack para conectar unos auriculares de cable y la opción Dolby Atmos puede mejorar.

Por otro lado, los portátiles ultradelgados son un desafío a la hora de tener una buena experiencia de escritura y clics. Las teclas del PC de Samsung tienen un clic bastante cómodo y preciso, además, el panel táctil es enorme para que el usuario se pueda deslizar por dicha superficie lisa sin hacer esfuerzo.

¿Qué es S Pen?

Galaxy Book3 Pro 360 incluye un S Pen en la caja para dibujar, escribir o navegar. Este accesorio es un lápiz óptico otorga una interacción adicional para hacer ediciones o trabajos más precisos, no obstante, los usuarios pueden usar S Pen en su día a día para no tocar la pantalla táctil del portátil con los dedos (así se evitan las huellas y la suciedad).

Lo malo de este complemento es que no tiene un hueco en el PC para guardarlo, por lo tanto, se debe preservar en algún lado que sea seguro para no perderlo. Personalmente, al ordenador le añadiría un hueco o un imán para guardar S Pen.

PUNTUACIÓN 20BITS: 9,5/10 LO MEJOR: Su pantallaza para trabajar cómodamente y ver series sin que se canse la vista, la autonomía para trabajar durante casi ocho horas sin problema y su diseño elegante.

​

​LO PEOR: El ordenador no tiene un hueco para guardar S Pen y se notan bastante las huellas de los dedos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.