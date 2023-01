Xgimi Halo +: un proyector inteligente portátil con Android TV para disfrutar del cine desde cualquier sitio

Valoración: Xgimi Halo + / Proyector inteligente

La marca Xgimi destaca por la fabricación de proyectores inteligentes que tienen las funciones de una Smart TV, pero a lo grande. Gracias a sus dispositivos, los usuarios pueden disfrutar del cine en su propia casa con buena calidad de imagen y sonido. Uno de ellos es el Xgimi Halo +, que hemos probado durante unos días en 20BITS para cerciorar si es tan bueno como prometen.

El Halo + funciona con Android TV, por lo que dispone de todas las ventajas que este sistema operativo proporciona también en televisores inteligentes. De hecho, Android Central ha certificado que la calidad de imagen del aparato es "brillante" y el sistema de audio es "decente", algo con lo que estoy bastante de acuerdo.

La imagen del Halo +

El producto de Xgimi ofrece una resolución de 1080p FHD (Full High Definition). Esto implica que lo que proyecta es a alta definición, con 1920 x 1080 píxeles por alto y ancho.

Gracias a estas características, el proyector ofrece imágenes nítidas en distancias bastante cortas, para que los personajes de las series y películas que veamos parezcan 'salir de la pantalla'. Sin embargo, cabe señalar que en el mercado hay proyectores con más resolución (aunque estos tienden a ser todavía más caros).

Además, sus desarrolladores han proporcionado "900 lúmenes ANSI hiperenfocados con LED". Esta especificación es importante para el brillo que aporta el proyector en sus imágenes y que permite que los usuarios puedan percibir mejor los colores y los matices de los vídeos que ven.

El proyector ofrece una resolución de alta definición de todos los servicios de Android TV 10. Xgimi

El sonido de Halo +

Por si fuera poco, Xgimi no se enfoca solo en que su proyector tenga buena imagen, sino que apuesta por introducir 2 altavoces Harman Kardon. Con ellos, el usuario que adquiera un Halo + no necesitará comprar un aparato que le proporcione un sonido inmersivo, puesto que el dispositivo ya lo hace.

Los Harman Kardon ofrecen tecnología de sonido Dolby Audio, Dolby Digital y Dolby Digital Plus.

Pero más allá de la calidad de sonido, también importa que el ruido al estar funcionando no sea muy alto. Lo he estado utilizando durante varias horas seguidas y he podido comprobar que el ruido que hace es prácticamente imperceptible. Según la marca, no supera los 30 decibelios.

Perfecto para moverse

El Halo + pesa solo 1,6 kilogramos y tiene unas dimensiones de 113.5 x 145 x 171.5 milímetros, que lo hacen ideal para transportarlo a cualquier sitio. De hecho, Xgimi quiere que lo hagas y por eso tiene una batería incorporada de 59W, que permite 2 horas y media de proyección sin estar enchufado.

Puedes cargar el Halo + en tu mochila y utilizarlo al aire libre durante 2,5 horas. Xgimi

Otras características

El Halo + tiene una entrada DC, HDMI, USB, de auriculares y conexión WiFi y Bluetooth.

Su sistema tiene 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento , para la instalación de apps.

, para la instalación de apps. Funciona con Android TV. Por lo tanto, pueden usarse plataformas en streaming, como Prime Video, Pluto TV o HBO Max, entre otros. Sin embargo, he comprobado que Netflix no funciona , al menos para algunos, porque en Amazon he visto comentarios de usuarios a los que si les carga y a otros que no.

, al menos para algunos, porque en Amazon he visto comentarios de usuarios a los que si les carga y a otros que no. Puede controlarse con el Asistente de Google.

El mando para el control en remoto funciona con pilas (no incluidas con la compra).

(no incluidas con la compra). Soporta vídeos en 3D.

El precio, ¿merece la pena?

El Halo + se encuentra actualmente rebajado a 799 euros en Amazon, pero su precio oficial es de 849 euros. Ese precio es más que razonable por un proyector inteligente con buena calidad de imagen y con altavoces incorporados.

Obviamente, en el mercado de este tipo de dispositivos hay opciones mucho más baratas que también ofrecen funciones similares a las de una Smart TV. No obstante, no todas cuentan con una resolución Full HD, un sistema de audio decente y lúmenes ANSI que aporten brillo y color a lo que proyectan.

Para aquellos que buscan tener el cine en casa, el Halo + podría ser una opción a tener en cuenta. Aunque si estás suscrito a Netflix y quieres ver su contenido a lo grande, posiblemente prefieras otras alternativas de Xgimi (o de otra marca).

Puntuación: 9 LO MEJOR: buena calidad de imagen, altavoces integrados y es portátil.

​LO PEOR: no funciona con Netflix y la batería de 2,5 horas puede quedarse corta.

