The Freestyle: el proyector de Samsung que promete una experiencia de cine desde casa

Valoración: The Freestyle (2022) / Proyector

The Freestyle (2022) es el nuevo proyector del que ha apostado la marca Samsung. Las principales características de este dispositivo son su diseño 360º, que permiten proyectar sobre cualquier superficie, y el sonido envolvente, que hace que el aparato no solo merezca la pena por su calidad de vídeo, sino también por el audio.

Calidad de imagen

Aunque el resultado de la imagen puede variar dependiendo de la superficie donde se proyecta, Samsung ha conseguido que el vídeo se vea muy nítido y que se aprecien los distintos colores del vídeo.

The Freestyle tiene calibración automática por la que los usuarios no deben dedicar parte de su tiempo en hacerlo de forma manual. Para ello, pueden descargar la app Smart Calibration, compatible con Android e iOS.

Además, gracias a su ‘Auto Nivelación’, Samsung promete que sus clientes pueden aprovechar The Freestyle, incluso sobre suelo irregular.

El proyector puede hacer que la pantalla sea de 30 pulgadas a 100, para adaptarse a las medidas que los usuarios busquen con total precisión.

El aparato es compatible con HDR, Full HD y PurColor. Gracias a esto y a todo lo anterior, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de cine sin salir de casa.

Calidad de sonido

El altavoz de The Freestyle ofrece un sonido envolvente 360 º que Samsung define como “potente”. Con él, no es necesario comprar altavoces externos al dispositivo para disfrutar de una completa inmersión audiovisual.

Diseño de The Freestyle

El aparato mide 95,2 mm de ancho y 171,4 mm de altura (155,8 mm si no contamos la base). Este tamaño tan pequeño, en comparación con otros proyectores, convierten a The Freestyle en el ideal para llevarse de viaje. Algo que también ayuda a su portabilidad es su peso, ya que solo pesa 800 gramos.

La marca ha pensado en The Freestyle para que los usuarios puedan llevarlo donde quieran. Samsung

Funciona como una Smart TV

El proyector puede conectarse a un móvil o un ordenador o usarse independientemente a ellos, puesto que cuenta con aplicaciones integradas como si se tratase de una Smart TV. Esta función requiere de conexión a Internet, pero es una manera rápida, fácil e intuitiva de disfrutar de la experiencia sin depender de otros dispositivos.

Usa el asistente de voz

El aparato de Samsung puede manejarse a través del mando que viene en la caja junto a la compra y que no necesita pilas (se carga con puerto USB-C), o con la aplicación SmartThings en el móvil o en el ordenador. No obstante, los usuarios también pueden usar el asistente de voz para no tener que usar las manos en ningún momento.

El proyector es compatible con asistentes de voz, entre los que se encuentra Alexa. Samsung

En concreto, The Freestyle tiene integrado a Bixby y a Amazon Alexa. Al conectarlos, los usuarios solo tendrán que usar su voz para que se encienda el dispositivo, ponga música, suba el volumen o incluso para preguntar por el tiempo u otras dudas que les surjan.

Baterías portátiles

The Freestyle puede conectarse a la corriente para funcionar, sin embargo, también es compatible con baterías USB-PD con salida de 50W/20V o superior. Los que quieran llevarse su dispositivo a lugares donde no exista corriente deberán comprar dichas baterías externas por separado.

¿Merece la pena por el precio?

La principal desventaja de The Freestyle es su precio: de normal se encuentra a 999 euros (aunque actualmente está rebajado a 849 en la página web oficial y a 828 en Amazon). Este coste hace que el proyector no esté adaptado al bolsillo de todo el mundo.

Sin embargo, aquellos que buscan una calidad similar a la que encuentran en el cine desde casa The Freestyle lo tiene todo. Además, hay que tener en cuenta que su buena calidad de audio hace que no sea necesario invertir en unos altavoces y que baste solo con el dispositivo de Samsung.

PUNTUACIÓN: 9,5 LO MEJOR: la calidad de audio e imagen y su portabilidad.

​LO PEOR: su elevado precio.

