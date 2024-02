NICOBO, el nuevo robot de Panasonic capaz de crear vínculos con humanos

Los robots cada vez están más presentes en nuestro día a día, ya sea para automatizar tareas laborales o agilizar tareas domésticas, como el androide con inteligencia artificial (IA) que presentó LG en España. Pero en el caso de Panasonic, dicho fabricante japonés lanza un nuevo robot inteligente de uso doméstico que es capaz de establecer una relación entre humanos y androides.

Dicho dispositivo, llamado NICOBO –sonrisa en japonés–, está equipado con sensores de aceleración, giroscopio, sensores de temperatura y de luz, tecnología de reconocimiento de voz, cancelación de ruido, un módulo WiFi, una CPU ARM Coretex-A53 de cuatro núcleos, una cámara, un altavoz y tres micrófonos. Además, puede expresarse mediante el movimiento de sus ojos, cuerpo y cola, teniendo en cuenta que su vocabulario aumenta con el transcurso del tiempo –es decir, aprende a medida que pasa más tiempo junto a sus propietarios, de esta manera, introduce nuevas palabras o movimientos–.

Sin embargo, a diferencia de los tradicionales asistentes virtuales, NICOBO no requiere un comando para interactuar. Por lo que, cuando se le habla, puede reaccionar o no, del mismo modo que un perro puede ignorar a sus dueños.

Por otro lado, dado que es 'vulnerable', el robot puede fomentar un sentido de apego hacia sus propietarios, propiciar su bienestar, hacerlos sentir mejor consigo mismos y con el entorno que les rodea, e incluso desarrollar sentimientos propios a pesar de ser un aparato electrónico.

NICOBO puede aliviar los sentimientos de soledad

Yoichiro Masuda, líder del proyecto NICOBO y miembro de la Visual And Sound Business Unit, Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd., informa en una nota de prensa enviada a los medios que "la población está perdiendo su tranquilidad y riqueza mental. La sensación de ser responsables de algo pequeño y vulnerable puede aliviar sentimientos de soledad y dar una percepción de competencia y autonomía. En ese instante es donde entran en juego los 'robots vulnerables', donde las personas lo ayudarán de forma involuntaria y al hacerlo, sentirán una sensación de satisfacción.

Asimismo, en colaboración con Mhichio Okada, profesor de ingeniería de la Universidad de Tecnología de Toyohashi, se dio a conocer que las tecnologías demasiado convenientes que realizan tareas sin ayuda, como robots de limpieza o vehículos autónomos, no necesariamente se traducen en una mayor felicidad individual.

