Demandan a una empresa por su robot quirúrgico: 'mató' a una mujer tras una operación por cáncer de colon

Los robots quirúrgicos se presentan como una alternativa que reduce las complicaciones y el tiempo de recuperación. En España, las primeras cirugías robóticas se hicieron en 2022, en pacientes con cáncer de próstata y cáncer renal y, aunque fueron un éxito, generaron debate. Las dudas sobre si este tipo de intervenciones son realmente seguras se ha reavivado tras la muerte de una mujer en Estados Unidos.

Según el medio de comunicación NBC News, la paciente se estaba sometiendo a una cirugía por cáncer de colon cuando el robot quirúrgico le quemó y desgarró el intestino delgado. Harvey Sultzer, su marido, considera que su muerte ha sido una negligencia médica y ha demandado al fabricante del dispositivo, Intuitive Surgical, alegando que eran conscientes de ciertos problemas del robot.

Varios años de complicaciones y dolores

La mujer fallecida era Sandra Sultzer que, en septiembre de 2021, se sometió a una primera cirugía con el robot da Vinci Xi por un cáncer de colon que padecía. Tras la operación, comenzó a sufrir un fuerte dolor abdominal y fiebre que dieron lugar a una segunda cirugía en febrero de 2022.

El aparato que usaron para la intervención tiene una consola quirúrgica central, equipado con brazos y una torre de visión, una innovadora tecnología que podría no ser tan segura como la pintaban. La demanda de su marido detalla que el dispositivo de Intuitive Surgical terminó quemando y desgarrando el intestino delgado de la chica, lo que provocó su muerte.

Supuestamente, da Vinci Xi debe controlarse por un especialista desde la zona estéril de la sala de operaciones. El operario debe encargarse de la intervención a través de una pantalla táctil y el robot se encarga de mover los brazos robóticos según los comandos enviados y guiándose a través de un láser.

Harvey señala en su demanda que Intuitive Surgical era consciente de que su láser podía provocar fugas de electricidad capaces de quemar los órganos internos tratados. Pese al conocimiento de este peligro, la demanda afirma que la compañía no lo solucionó ni lo hizo público, poniendo en riesgo a los pacientes que recurrían a sus servicios.

Otro problema: médicos no expertos en cirugía robótica

El viudo también ha acusado a la empresa de estar vendiendo sus da Vinci Xi en hospitales con baja capacitación de personal. Su demanda advierte que los médicos que controlaban el robot quirúrgico no estaban cualificados en el campo de la cirugía robótica.

Para defender sus acusaciones, Harvey afirma que, en la última década, se han recogido "miles de informes" sobre lesiones y defectos relacionados con intervenciones del aparato. Según la demanda, estos casos no se habrían reportado a la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Más demandas al robot quirúrgico

La empresa robótica ya había sido demandada un total de 93 veces en 2014. Según un informe que Intuitive Surgical presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, las demandas alegaban que "ellos [los demandantes] o un miembro de su familia se sometieron a procedimientos quirúrgicos que usaron el Sistema Quirúrgico da Vinci y sufrieron una variedad de lesiones personales y, en algunos casos, la muerte”.

Un estudio de la Universidad de Western Ontario realizado en 2011 apuntaba que el robot tenía problemas de seguridad. En concreto, especificaban que había "fugas de energía" que podían provocar quemaduras eléctricas.

Esto quiere decir que la firma tecnológica no era ajena a lo que sucedía. A pesar de ello, en esta década, su dispositivo sigue usándose y no se ha retirado del mercado. De hecho, el pasado mes de enero, Intuitive Surgical anunció que da Vinci SP recibió el certificado europeo para comenzar a usarse en Europa. Si bien no es el mismo modelo, la noticia ha generado controversia.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.