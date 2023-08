'Operación Nessie': esta es la tecnología que están utilizando para la mayor búsqueda del monstruo del Lago Ness en décadas

El monstruo del Lago Ness, cariñosamente apodado Nessie, posiblemente no exista, pero es un ser de gran atractivo turístico en el que algunos creen y que, de hecho, se ha iniciado una operación para intentar encontrarlo o hallar pruebas que demuestren su existencia. Aunque no hay evidencias concluyentes, hay quien afirma haberlo avistado alguna vez e incluso hay alguna fotografía de lo que podría ser él.

El lago es el segundo más extenso de Escocia, con una superficie de 56 kilómetros cuadrados y una profundidad que llega hasta los 230 metros (su punto más profundo). Por ese motivo, en caso de que existiera el animal, ubicarlo sería complicado y, para la operación Nessie, el uso de aparatos tecnológicos será clave.

El Centro del Lago Ness en Escocia afirma que están llamando a "cazadores de monstruos en ciernes" y voluntarios para la que será la mayor búsqueda del monstruo desde la década de los 70. Ahora, se quieren aprovechar de los avances tecnológicos, como los drones con cámaras térmicas que explorarán el lago "de una manera que nunca antes se había hecho".

Aunque los expertos no hayan detallado qué cámaras térmicas usarán exactamente, estos dispositivos son capaces de detectar las emisiones de infrarrojos de cuerpos detectados. Es decir, al guiarse por las temperaturas que capturan, permite saber diferenciar las áreas donde hay o no animales. Por ejemplo, dichas cámaras podrían detectar peces que puedan encontrarse en el lago, que no tendrían gran importancia en la investigación, o una enorme figura que irradie grandes longitudes de onda, que podría tratarse del mítico Nessie.

Todos los cuerpos emiten cierta cantidad de radiación en función de su temperatura y de eso se aprovechan las cámaras térmicas. Estas toman imágenes que muestran en distintos colores: cuanto más caliente sea un punto, más blanco será; cuanto más frío sea, más negro será. Los puntos intermedios pueden ser de colores o una escala de grises.

Con las cámaras infrarrojas, el equipo de la operación Nessie podría cartografiar el Lago Ness e intentar demostrar su existencia. Existen dos tipos de cámaras térmicas:

Refrigeradas: usan semiconductores exóticos, como el telururo de cadmio y mercurio y el antimoniuro de indio. Estos están al vacío y refrigerados, para aumentar su sensibilidad.

usan semiconductores exóticos, como el telururo de cadmio y mercurio y el antimoniuro de indio. Estos están al vacío y refrigerados, para aumentar su sensibilidad. No refrigeradas: funcionan a temperatura ambiente. Son más baratos y de menor consumo, pero reducen su eficacia. Los materiales más comunes de usar son el silicio amorfo y óxidos de vanadio.

