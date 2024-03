El nuevo dispositivo estrella de Apple podría ser este nuevo MacBook plegable con una pantalla de 20 pulgadas

DALL-E via Bing Image Creator

Apple presentó hace escasos días los nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el chip M3 para ofrecer un mayor rendimiento, una conexión WiFi más rápida, una compatibilidad con dos monitores externos y una autonomía de 18 horas. Pero para seguir ampliando su catálogo de dispositivos, la compañía de Cupertino podría lanzar un nuevo MacBook de 20 pulgadas con pantalla plegable.

Según Ming-Chi Kuo, analista de KGI Securities y filtrador de las próximas novedades de Apple, este portátil de la manaza mordida tendría una dimensión de 20,3 pulgadas cuando estuviese complemente abierto, teniendo en cuenta que su tamaño se reduciría a las 10 pulgadas cuando estuviese plegado.

De momento, Apple no se ha pronunciado al respecto pero, al hilo del rumor, Kuo afirma en una publicación de la red social X que, recientemente, ha recibido "muchas consultas sobre si el fabricante planea producir en masa el iPhone o el iPad plegable en 2025 o 2026. Mi última encuesta indica que, actualmente, el único producto plegable con un cronograma de desarrollo claro es el MacBook de 20,3 pulgadas, que se espera que entre en producción en masa en 2027".

Por otro lado, es importante mencionar que Kuo no es el único analista que ha mencionado el desarrollo de este dispositivo plegable, debido a que el medio coreano The Elec también hico eco de dicho MacBook a finales de 2022.

No obstante, pese a las rumores, todavía no tenemos una información oficial sobre las características y la fecha de lanzamiento de este novedoso MacBook plegable, por consiguiente, tendremos que esperar a que Apple lo haga oficial.

Apple podría estar trabajando en otros dispositivos plegables

Fuentes anónimas del diario The Information informan que Apple no tiene la intención de lanzar una opción plegable de sus teléfonos inteligentes en los próximos años, no obstante, apuntan a que ha empezado a trabajar en un proyecto para competir con los Galaxy Z Flip y Flop, los Honor V y V2 o los OnePlus Open.

Concretamente, el equipo de Apple estaría centrándose en resolver los problemas relacionados con la durabilidad y el pliegue del panel, teniendo en cuenta que estos aspectos son de los más criticados de este tipo de dispositivos.

Y, por otro lado, respecto al iPad, TheElec también dio a conocer algunos detalles de lo que se espera en un futuro. En un principio, la pantalla de esta tablet sería OLED y sus dimensiones podrían ser de las siete a las ocho pulgadas, pero al igual que los rumores del MacBook, dichas filtraciones son solo humo.

