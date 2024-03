Así puedes probar el teclado de las Apple Vision Pro con un iPhone

Las Apple Vision Pro se lanzaron a principios de febrero en Estados Unidos y, aunque todavía tendremos que esperar para poder comprarlas en España, hay muchos usuarios interesados. Las gafas de realidad mixta salieron al mercado norteamericano con más de 600 aplicaciones y juegos optimizados y, poco a poco, están llegando nuevas plataformas habilitadas.

Una de las apps disponibles para usar con las Vision Pro es su teclado virtual, que permite escribir cuando los individuos están inmersos en el mundo digital. Su diseño minimalista converge muy bien con la estética de Apple y permite escribir texto en el aire mientras el usuario lleve las gafas puestas, algo que desde fuera puede llegar a verse extraño:

Utiliza el teclado de Vision Pro en iPhone

Aquellos españoles que quieran ver cómo se ve el teclado que puede utilizarse en las gafas de Apple deben saber que también pueden instalar la aplicación en su dispositivo iOS. Unos desarrolladores han creado VisionKeys para ver el teclado de las Vision Pro, en una versión para móviles que se puede descargar desde la App Store del iPhone.

Sus creadores afirman que respetan la privacidad del usuario al no recopilar datos sobre ellos y, como suele ocurrir en las apps en las que el producto no somos nosotros, obtienen sus ingresos a través de pequeñas tarifas iniciales. En concreto, VisionKeys cuesta 0,99 euros iniciales (después, no hay que pagar más).

Funciones de VisionKeys

Este teclado que imita el de las Vision Pro para iPhone cuenta con varias funciones, las cuales se especifican desde la tienda de aplicaciones de Apple. Las más destacadas son las siguientes:

Autocorrector: la plataforma corrige las palabras que escribes mal, para que no cometas ninguna falta de ortografía.

la plataforma corrige las palabras que escribes mal, para que no cometas ninguna falta de ortografía. Autocompletado: para agilizar la escritura, VisionKeys cuenta con una herramienta que completa las palabras conforme las vas escribiendo.

para agilizar la escritura, VisionKeys cuenta con una herramienta que completa las palabras conforme las vas escribiendo. Sonidos: las teclas emitirán sonidos conforme se vayan tocando.

las teclas emitirán sonidos conforme se vayan tocando. Respuesta háptica: además de sonar, también puede configurarse para que las teclas vibren.

además de sonar, también puede configurarse para que las teclas vibren. Modo claro u oscuro: dependiendo de tus preferencias, podrás escoger entre un color blanquecino o negro.

¿Cómo funciona el teclado virtual de las Vision Pro?

Tras el lanzamiento de las Vision Pro, la compañía explicó cómo conseguían que estas captasen los movimientos de los dedos para simular ese teclado virtual. Eugene Krivoruchko, diseñador de Apple, detalló que, para aparentar realismo en un objeto no físico, recurrieron a efectos de sonido y respuestas visuales.

Por ejemplo, si el usuario se acerca a las teclas, estas se hacen más brillantes, dando la sensación de proximidad y sirviendo como guía a los dedos. De este modo, cuando un dedo entra en contacto virtual con una letra, esta emite un sonido y se ilumina.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.