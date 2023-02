MWC 2023: Todo lo presentado en la segunda jornada del congreso mundial de móviles y tecnología

Finalizada la segunda jornada del Mobile World Congress, algunas marcas como realme, Huawei, OPPO, OnePlus, Lenovo y Samsung han oficializado más dispositivos de última generación. Los productos electrónicos más llamativos de la fira de Barcelona han sido el móvil realme GT 3, el reloj con auriculares Huawei Watch Buds o los aparatos inteligentes de OPPO.

realme luce el modelo GT 3



realme mueve ficha en el terreno de los móviles insignia con el lanzamiento de Realme GT 3. El smartphone contará, según los países, con versiones de 8+128GB, 12+256GB, 16+256GB, 16+512GB y 16+1TB y partirá de un precio de 649 dólares, unos 612 euros al cambio.

El fabricante introdujo la carga rápida de 240W de la mano del realme GT Neo 5 comercializado en China, de manera que el Realme GT 3 representa el debut de esta velocidad ultrarrápida pionera en el mercado internacional. Concretamente, esta carga supone que el teléfono recupere el total de su batería de 4.600 mAh en solo nueve minutos y medio.

La novedad de Realme se caracteriza además por una pantalla AMOLED de 6,74 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz y hasta 1.400 nits de brillo, el procesador Qualcomm Snapdragon 8+ (conectividad 5G) y un sistema de triple cámara con una principal de 50 MP con estabilización OIS (el sensor Sony IMX890).

El Realme GT 3, el móvil de la carga rápida de 240W (Realme)

Huawei enseña su smartwatch con auriculares integrados



Huawei trae a España uno de sus productos más innovadores, un smartwatch con tapa que esconde dentro unos auriculares TWS. El nuevo Huawei Watch Buds cuenta con una pantalla a color AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y 326, asimismo, los auriculares cuentan con el grado de protección IP54 contra el polvo y el agua.

El reloj y los auriculares se cargan por completo en unos 100 minutos (aproximadamente) y la duración de la batería del reloj es de 3 días en estado normal, que se reduce conforme sea el uso que se le dé (duración de tres días con los auriculares y de siete días sin ellos).

El dispositivo cuesta 499 euros y hemos dado las primeras valoraciones de Huawei Watch Buds en 20Bits.

Los auriculares se integran dentro de la caja del Huawei Watch Buds. 20BITS

Novedades de OPPO



OPPO ha querido aprovechar el Mobile World Congress 2023 para exponer el modelo Find N2 Flip. A pesar de que el dispositivo se presentó en febrero, saldrá a la venta el 1 de marzo en España, no obstante, han querido mostrar su funcionamiento en la fira de Barcelona.

La cita ha acogido más productos electrónicos de la marca china, como Enco X2, Watch 3 Pro, WiFi 6 Router AX5400, OPPO Pad y 45W Liquid Cooler. Asimismo, han querido enseñar su compromiso con los aparatos inteligentes que cumplirán con las iniciativas del entretenimiento, la productividad, la salud y el aprendizaje.

También han mostrado un prototipo llamado OPPO Zero-Power Tag, que cuenta con tecnología capaz de captar señales de radiofrecuencia, con retrodispersión y con computación de bajo consumo. Así, puede comunicarse sin batería y se adelanta a la era del 6G.

Por último, el fabricante chino ha hecho una demostración de otros productos, como su primer Soc de audio Bluetooth, MariSilicon Y; sus gafas de realidad aumentada ultraligeras de nueva generación, Air Glass 2; su primer dispositivo conceptual de monitorización de la salud familias, OHealth H1; y su primer chip de gestión de la energía de extremo a extremo, SUPERVOOC S.

Anuncio del primer móvil plegable de OnePlus



OnePlus lanzará su primer móvil plegable a finales de año con una "experiencia rápida y fluida", según ha confirmado Kinder Liu (presidente y director de operaciones de la compañía) en la mesa redonda 'From Fast & Smooth to Beyond', organizada en el marco del Mobile World Congress.

El directivo señala que el teléfono ofrecerá un hardware potente, un software ajustado al dispositivo y unos algoritmos a nivel de chipset como soporte. Además, añade que será un móvil "insignia que llamará la atención, no solo por su diseño plegable industrial, sino también por su tecnología mecánica".

De momento, no hay novedades sobre el producto, pero OnePlus promete un adelanto del smartphone plegable en los próximos meses.

Otros dispositivos de Samsung



Con la familia S23 y los Galaxy Book recién presentados, Samsung ha llegado al Mobile World Congress bien armado. Dejando de lado los novedosos móviles, la compañía coreana no se ha olvidado de los nuevos portátiles Galaxy Book 3 que se lanzaron hace pocas semanas, el aspirador Samsung Jet Bot y un Cube Air Purifaier limpiando el aire.

El booth de Samsung en el MWC. Samsung

El sorprendente portátil enrollable de Lenovo



Lenovo presentó una actualización completa de la gama ThinkPad para mejorar el rendimiento del sistema y la experiencia del usuario, y por si fuera poco, el fabricante ha mostrado un prototipo de ordenador portátil enrollable con pantalla OLED que duplica su altura al sobresalir desde el chasis.

Respecto a sus características, la base que protege a la pantalla está debajo del teclado, el ordenador incorporaría un botón para 'estirar' y 'encoger' la pantalla (el proceso tardaría 20 segundos y se podría hacer hasta 30.000 veces), la pantalla tendría 12,7 pulgadas y contaría con una resolución de 2024 x 1604 píxeles, y alcanzaría un tamaño de 15,3 pulgadas una vez estirado.

Se desconocen los rasgos técnicos. Lenovo

