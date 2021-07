Microsoft Surface Laptop 4: gran pantalla y buen rendimiento de un portátil que tiene alguna carencia básica

Valoración: Microsoft Surface Laptop 4

A finales de primavera Microsoft lanzaba sus Surface Laptop 4. En 20Bits hemos probado la variante de 15 pulgadas basada en los AMD Ryzen y en un color negro mate muy elegante. El diseño es uno de los factores en los que más destaca este portátil, pero no es su único punto fuerte: el rendimiento es bueno y la calidad de imagen también.

Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso: 339,5 x 244 x 14,69 mm y 1,54 kg

Pantalla: 15 pulgadas PixelSense 3:2 (2.496 x 1.664) con soporte táctil y de lápiz

Puertos: un USB-A, un USB-C, Surface Connect, auriculares

Webcam: 720p

Micrófono: dual de largo alcance

Procesador: AMD Ryzen 7 4980U

GPU: AMD Ryzen Microsoft Surface Edition Radeon Graphics

RAM: 16 GB DDR4 a 2.400 MHz

Almacenamiento: 512 GB SSD

Software: Windows 10 Home

Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Batería: 47,4 Wh

Precio: 1.849 euros

Diseño

Como decíamos tenemos un ordenador de estética muy aparente que me gusta mucho. Como decía el negro lo domina prácticamente todo: exterior, tapa, marcos, teclado, reposamanos, la superficie que rodea las teclas e incluso el touchpad. Está claro que si te gusta el color negro, te encantará este Surface Laptop 4.

Además, el tema mate siempre tiene un punto a favor, y es que resiste las huellas y suciedad como un campeón. No tanto el polvo -y menos sobre una superficie negra-, que se ve un poco más.

En cuanto a dimensiones y peso, tenemos un portátil bastante estándar en ambos sentidos: la versión de 15 pulgadas mide 339,5 x 244 x 14,69 mm y pesa 1,54 kg. Lo cierto es que no es nada ligero en comparación con otros dispositivos, pero creo que no era una de las prioridades de la marca.

Tenemos un teclado con teclas bien separadas, amplias y mu cómodas, que además son agradables y suaves al tacto y cuya resistencia a la pulsación es muy natural. Aunque le falta un pequeño toque que lo hubiera hecho perfecto, y es que no tiene botón de lector de huella, algo que habitualmente nos ofrece este fabricante y ya muchos otros también -el desbloqueo biométrico se proporciona mediante reconocimiento facial con la cámara web-.

En cuanto al touchpad, como nos tiene habituados Microsoft en su línea Surface diremos que es excelente y la experiencia de uso es muy buena, con tacto y respuesta suaves.

Un problema que hemos detectado en cuanto al diseño es que Microsoft se ha quedado un poco corta en lo que a puertos se refiere: solamente tiene un puerto USB-C -que no es Thunderbolt 4-, un puerto USB-A y un puerto de auriculares. Algo escaso para los tiempos que corren. Además están en el lado izquierdo, lo que no ayuda a la usabilidad -no hay replicación en la parte derecha para evitar incomodidades al conectar periféricos-. La parte derecha únicamente está destinada a integrar el puerto Surface Connect.

¿Lo que más se echa de menos? Desde luego un puerto HDMI no hubiera venido nada mal, especialmente si es un equipo dirigido al entorno laboral.

Pantalla

No tengo quejas. El tamaño es perfecto para el trabajo y el equilibrio es muy correcto. Integra un panel PixelSense de gran calidad que ofrece una buenísima resolución (2.496 x 1.664 píxeles).

En interiores el acabado brillo proporciona una experiencia excelente y se agradece mucho, si bien es cierto que esto no es tan positivo si nos llevamos de paseo el portátil, ya que en exteriores el resultado será que tendremos muchos más reflejos.

Y, por supuesto, la joya de la corona es que el panel del Microsoft Surface Laptop 4 es táctil, una funcionalidad a la que podemos estar muy acostumbrados en móviles y tablets, pero que sorprende gratamente en un portátil. Ese diseño híbrido es muy cómodo e invita a interactuar en todo momento.

En el marco de la pantalla encontramos la webcam, que podemos describir como ‘sin más’. Tiene una resolución de 720 píxeles y simplemente diremos que cumple su función. La verdad es que en general, para lo mucho que estamos usando las cámaras y las videollamadas en los nuevos tiempos, los fabricantes no están poniendo demasiada atención a este punto de sus productos.

Rendimiento

El Microsoft Surface Laptop 4 lleva un procesador AMD Ryzen 7 4980U basado en la arquitectura Renoir y la microarquitectura Zen 2, con 8 núcleos que funcionan a una frecuencia base de 2 GHz, pero pueden escalar a 4,4 GHz en modo Turbo. ¿Todo esto qué significa? Tenemos un maquinón.

Pero... tenemos también ‘peros’. Lo cierto es que aunque el funcionamiento es estupendo, la firma no ha incluido ‘lo último de lo último’ -en octubre de 2020 AMD presentó la nueva serie Ryzen 5000-, y eso deja un poco con las ganas de ver hasta dónde podríamos llegar con un equipo mejor.

No obstante, es notable el salto que este portátil da con respecto a la generación anterior, con mucha más potencia -y sin que esto perjudique a nuestros oídos y bienestar, ya que raramente escuchamos los ventiladores trabajando-.

Finalmente, la autonomía es bastante decente. Lleva una batería de 47 Wh que proporciona unas 10 horas de energía.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: sin dudarlo dos veces la pantalla es su mejor aliado.



​Lo peor: tenemos un procesador que no es de última generación y faltan puertos.

Tenemos entre las manos un buen ordenador portátil, que cumple con lo que le exigimos y que mantiene las mejores cosas de la línea Surface, especialmente lo que tiene que ver con su pantalla. Sin embargo, recordamos que no estamos ante un equipo económico y se echa de menos que la marca haya dado un poquito más, porque consideramos que podría haber sido un dispositivo mejor.

¿Qué podría haberse mejorado? Ya que la batería es una de las últimas cosas que hemos mencionado, diremos que aunque la autonomía no está mal con un ordenador de estas dimensiones pensamos que se podría haber echado ‘una pesetica más’. En ese mismo sentido, defrauda que tengamos un equipo así de grande y que apenas haya puertos. Y ya para terminar las decepciones sobre la conectividad Microsoft nos condena al uso del conector Surface Connect. El tema del procesador también se puede mencionar en el apartado de ‘mejorables’, ya que aunque va como un tiro no hay que olvidar que existe una generación más nueva que podría haber incluido la marca.

No todo es malo, eso sí: me encanta el diseño, especialmente la versión en negro que he probado, y la comodidad del teclado es excelente, así como esa maravillosa pantalla que hace de la experiencia de usuario un placer.

Con esto podemos concluir que este es un dispositivo bueno, pero con cancha para ser mucho mejor, por lo que nos queda la sensación de que su precio es demasiado elevado para lo que nos da a cambio.

