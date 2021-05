Fire HD 10: una tablet económica para explotar los productos de Amazon, pero un poco justa en el resto de servicios

Valoración: Amazon Fire HD 10

La Fire HD 10 acaba de llegar al mercado. En 20Bits hemos estado probándola durante unos días y te vamos a contar todo sobre ella en esta review.

Aunque antes de hablar de sus especificaciones técnicas te contamos algunas cosas que pueden interesarte: en primer lugar, es un producto que como ya sabrás puedes comprar con o sin publicidad. En la opción Con publicidad el dispositivo muestra salvapantallas patrocinados, es decir, anuncios, en la pantalla de bloqueo o cuando está suspendido.

En segundo lugar te recordamos que esta tablet no lleva Google Play Store como tienda de aplicaciones. Las Fire funcionan con FireOS y ofrecen acceso a la Appstore de Amazon.

No obstante encontrarás una amplia selección de aplicaciones y juegos, y tendrás acceso a las más populares, como Disney+, Netflix, Outlook, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify o el tan querido Candy Crush. Eso sí, servicios de Google como YouTube o Gmail no están como app.

La Fire HD 10 tiene 10,1 pulgadas con resolución 1080p (1920 x 1200 píxeles). 20BITS

Especificaciones técnicas

Color: negro

Tamaño: 247 x 166 x 9,2 mm

Peso: 465 g

Pantalla: 10,1 pulgadas con resolución 1080p (1920 x 1200 píxeles) con más de 2 millones de píxeles (224 ppp)

Procesador: Octa-Core de 2,0 GHz con 3 GB de RAM

Almacenamiento: 32 / 64 GB ampliables hasta 1 TB con tarjeta microSD

Software: FireOS, sin Googel Play Store

Puertos: USB tipo C 2.0, ranura para tarjeta microSD para almacenamiento externo

Audio: entrada estéreo de 3,5 mm y altavoces duales integrados con botones de volumen externos

Micrófonos: 2

Conectividad: Compatible con redes de 2,4 y 5,0 GHz. No es compatible con redes wifi ad hoc (o de par a par). No es compatible actualmente con Wi-Fi 6 (802.11ax). Bluetooth integrado 5.0 LE. Sin conectividad 4G o 5G

Cámaras: una frontal de 2 megapíxeles y otra trasera de 5 megapíxeles con grabación de vídeo HD de 720 píxeles

Sensores: acelerómetro y sensores de luz ambiental

Batería: hasta 12 horas de autonomía. Sin carga rápida (4 horas de carga completa)

Precio: en la versión de 32 GB sin publicidad es 164,99€ y con publicidad 149,99€, en la versión de 64 GB sin publicidad 204,99€ y con publicidad 189,99€

La Fire HD 10 solo está disponible en color negro y está hecha con un 28% de plásticos reciclados posconsumo. 20BITS

Diseño sencillo

Vamos con lo estético: es una tablet muy ligera y cómoda de manejar. Pesa 465 gramos y mide unos 25x17 centímetros, con 9,2 milímetros de grosor.

Es muy sencilla en su diseño, solo disponible en color negro y hecha con un 28% de plásticos reciclados posconsumo. Es cierto que el acabado en mate tiene buen tacto, pero en la línea de lo que suele hacer Amazon con sus tabletas, su aspecto es bastante básico y funcional.

En sus laterales encontrarás tres botones -subir el volumen, bajar el volumen y bloquear y desbloquear-, dos altavoces bastante potentes, el puerto USB tipo C para cargarla, entrada estéreo de jack de 3,5 milímetros y una ranura para que puedas añadir una tarjeta microSD.

Lleva botones de volumen, de bloqueo, puerto USB-C y jack de 3,5 mm. 20BITS

Pantalla correcta

Cuenta con una pantalla Full HD de 10,1 pulgadas con más de 2 millones de píxeles y resolución 1080 píxeles fabricada con cristal de silicato de aluminio reforzado. Los marcos son un poco grandes en la parte frontal, en detrimento de la pantalla. Los contenidos en streaming se ven bien, sin tirar cohetes, pero dentro de lo normal para su precio.

Rendimiento suficiente

En el apartado interno, tenemos una tablet con 32 o 64 GB de almacenamiento ampliable hasta 1 TB con esa mencionada tarjeta microSD. Integra un procesador Octa-Core y 3 GB de RAM y es compatible con WiFi y Bluetooth, aunque no con 4G -ni mucho menos con 5G-. Para las tareas básicas es suficiente.

Cámaras justitas

Amazon propone dos cámaras, una frontal de 2 megapíxeles y otra trasera de 5 megapíxeles con grabación de vídeo HD de 720 píxeles. Te adelantamos dos cosas: una, que no esperes maravillas ni caerte de la silla con la calidad de fotos que hacen, son -como el resto del dispositivo- funcionales y ya está; y dos, en la frontal no tenemos reconocimiento facial y por tanto cada vez que quieras desbloquear la tablet tendrás que meter un PIN -o dejarla sin acceso seguro-. Esta parte no me ha encantado, la verdad.

La cámara trasera es de 5 megapíxeles con grabación de vídeo HD de 720 píxeles. 20BITS

Manejo para todos

El manejo es muy sencillo, aunque hay que decir que es una tablet pensada para usar los productos del propio Amazon y es aquí donde te lo pone más fácil.

En general su mayor valor es utilizarla para ver o escuchar contenido multimedia, especialmente -claro- en el propio Amazon Prime Video o para leer y navegar en la red. Para juegos básicos está bien, pero no esperes usarla como gamer porque no da de sí. Tampoco está pensada para edición de vídeo o de fotografía, así que descarta la idea. No obstante, recordamos que es un producto bastante económico.

Batería: su mayor 'pro'

Por último tenemos una buena batería con hasta 12 horas de autonomía leyendo, navegando por la web, viendo vídeos o escuchando música. Eso sí, no tiene carga rápida, el adaptador tiene 9 watios, por lo que tardará 4 largas horas en cargarse completamente.

La Fire HD 10 es muy ligera y manejable. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 6/10



Lo mejor: gran batería, muy ligera y de fácil manejo.

​

​Lo peor: limitada en sus servicios a lo que permite la Appstore de Amazon, cámara y rendimientos justitos.

​

En resumen, es una tablet correcta, muy pensada para potenciar y sacar partido a todos los productos de Amazon, pero que te puede venir bien para ver series, escuchar música, chequear redes sociales o navegar por Internet.

Personalmente pienso que muchas veces no hacemos mucho más que eso, pero que nos gastamos millonadas en tabletas mucho más pro simplemente por el hecho de que sean pro. Así que esta Fire me parece bastante razonable para el precio que tiene. Eso sí: no olvidéis que es limitada y que no podéis esperar que haga magia.

Es cierto que todo lo que esta tablet brinda como elementos básicos lo puedes tener también en otras más completas, pero creo que aquí Amazon está apostando por el precio como factor diferencial.

La podría recomendar si no quieres gastar mucho, pero quieres comprar una tablet en la que ver tus cosas, si bien repito que es un poco justa en cuanto a servicios y es cierto que hay otras tabletas en el mercado por un precio parecido que dan un poco más.

