HP Envy 15: un ordenador equilibrado y que devuelve protagonismo al portátil clásico de pantalla grande

Valoración: HP Envy 15

Probamos durante varias semanas el ordenador portátil HP Envy 15, un dispositivo más que correcto para el trabajo diario y una interesante opción para los amantes del gaming por su potencia y rendimiento. Es un equipo grande pero no pesado que se adapta a casi todo tipo de tareas, incluso a las más exigentes.

El diseño es elegante y clásico, pero HP no pierde la noción de que se trata de un portátil de última generación, con las características fundamentales cubiertas para los tiempos en los que vivimos.

Ficha técnica

Nombre del producto: HP ENVY Laptop - 15-ep0002ns

HP ENVY Laptop - 15-ep0002ns Microprocesador: Intel® Core™ i7-10750H (frecuencia base de 2,6 GHz, hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB L3 de caché , 6 núcleos)

Intel® Core™ i7-10750H (frecuencia base de 2,6 GHz, hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB L3 de caché , 6 núcleos) Chipset: Intel® HM470

Intel® HM470 Memoria: SDRAM DDR4-2933 de 16 GB (2 x 8 GB)

SDRAM DDR4-2933 de 16 GB (2 x 8 GB) Gráficos de vídeo: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (GDDR6 de 4 GB dedicada)

NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (GDDR6 de 4 GB dedicada) Disco duro: SSD de 1 TB PCIe® NVMe™ M.2

SSD de 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 Pantalla: FHD, 15,6" (39,6 cm) en diagonal, IPS, antirreflectante, microborde, retroiluminación WLED, 300 nits, 72% NTSC (1920 x 1080)

FHD, 15,6" (39,6 cm) en diagonal, IPS, antirreflectante, microborde, retroiluminación WLED, 300 nits, 72% NTSC (1920 x 1080) Conectividad inalámbrica: Combo de Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2 x 2) y Bluetooth® 5 (compatible con velocidades de transferencia de archivos Gigabit)

Combo de Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2 x 2) y Bluetooth® 5 (compatible con velocidades de transferencia de archivos Gigabit) Ranuras de expansión: 1 lector de tarjetas multimedia microSD

1 lector de tarjetas multimedia microSD Puertos externos: 2 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (suministro de energía por USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 HDMI 2.0a; 1 pin inteligente de CA; 1 toma combinada de auriculares/micrófono

2 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (suministro de energía por USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 HDMI 2.0a; 1 pin inteligente de CA; 1 toma combinada de auriculares/micrófono Dimensiones: 35,79 x 23,68 x 1,84 cm

35,79 x 23,68 x 1,84 cm Peso: 2,14 kg

2,14 kg Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación Smart AC de 150 W

Adaptador de alimentación Smart AC de 150 W Tipo de batería: 6 celdas, polímero de ion-litio de 83 Wh

6 celdas, polímero de ion-litio de 83 Wh Cámara: Cámara HD HP Wide Vision con obturador de cámara y micrófono digital de matriz doble integrado

Cámara HD HP Wide Vision con obturador de cámara y micrófono digital de matriz doble integrado Características de audio: Audio de Bang & Olufsen; Altavoces duales; HP Audio Boost 2.0

Audio de Bang & Olufsen; Altavoces duales; HP Audio Boost 2.0 Sistema operativo: Windows 10 Home 64

Windows 10 Home 64 Precio: 1.499 euros

Lleva carcasa metálica con acabado en aluminio bien rematada y tono plateado. 20BITS

Tamaño y comodidad

Los tiempos en los que vivimos, de trabajar de aquí para allá y de mucha más movilidad, marcan un ritmo en el que parece que tenemos que ir siempre ‘con la casa a cuestas’. Por eso, muchas marcas están optando por propuestas ligeras y pequeñas para sus ordenadores portátiles, haciendo que sean -al menos en el diseño- prácticamente como una tablet.

Sin embargo, algunos echamos de menos que un ordenador sea un ordenador. Entiendo la necesidad de dispositivos más mini, más aún en este nuevo orden mundial en el que muchos combinamos teletrabajo y horas en la oficina. Pero soy de las que prefiere una pantalla en condiciones y un teclado amplio, así que ya de primeras el Envy 15 me tenía ganada en eso.

Es un portátil grande, sí, al menos al compararlo con lo que nos tienen acostumbrados las principales firmas últimamente. Cuenta con 15,6 pulgadas de pantalla, tiene un grosor de 1,8 centímetros y pesa algo más de 2 kilogramos, pero no se siente muy pesado en el manejo y desde luego la amplitud se agradece a la hora de trabajar.

El teclado también es amplio, de tacto suave y con buena separación entre las teclas, nos ha parecido muy cómodo, además de ser bastante silencioso. Cuenta con retroalimentación individual ajustable en dos niveles. El touchpad también está bien en comodidad, aunque yo personalmente no sé vivir sin ratón. Pero para una emergencia es correcto.

El teclado con retroalimentación individual ajustable es amplio, de tacto suave y con buena separación entre las teclas. 20BITS

Diseño pro

El diseño es uno de sus puntos fuertes. Líneas finas, minimalismo y ese toque mate que todos las grandes compañías tecnológicas eligen para sus dispositivospremium. Lleva carcasa metálica con acabado en aluminio bien rematada y el tono plateado ya característico de la línea Envy.

Estéticamente nos ha gustado bastante la disposición de los altavoces, a los dos lados del teclado y con un dibujo suave de tipo parrilla. También la manera en la que va montada la pantalla, ocupando más del 80% del cuerpo gracias a su microborde -aunque en el borde inferior el marco no es tan reducido-.

Y un detalle que muestra esa calidad pro de la que hablamos: tiene lector de huella digital para el inicio de sesión, algo que se está popularizando entre muchos de los equipos actuales, pero además HP lo lleva un paso más allá y el Envy 15 lleva su propia tecla para ello, en vez de integrar la función en el touchpad o en el botón de encendido. Funciona y responde perfectamente en el uso diario. Muy buen punto.

En el lateral izquierdo lleva 2 puertos externos SuperSpeed USB-C con velocidad de señal de 5 Gbps, 1 SuperSpeed USB-A con velocidad de señal de 5 Gbps, 1 puerto HDMI 2.0a completo, ranura para leer tarjetas microSD y toma de corriente. 20BITS

Conexiones a gogó

Integra 2 puertos externos SuperSpeed USB-C con velocidad de señal de 5 Gbps, 2 SuperSpeed USB-A con velocidad de señal de 5 Gbps, 1 puerto HDMI 2.0a completo, ranura para leer tarjetas microSD y una toma combinada de auriculares y micrófono.

En cuanto a su conectividad inalámbrica, este HP Envy 15 dispone de WiFi 6 AX 201 (2 x 2) y Bluetooth 5.0.

En el lateral derecho lleva 1 puerto SuperSpeed USB-A con velocidad de señal de 5 Gbps y una toma combinada de auriculares y micrófono. 20BITS

Potencia

En nuestra opinión, si por algo destaca este portátil es por su potencia. En su interior encontramos un microprocesador Intel Core i7-10750H, con frecuencia base de 2,6 GHz, hasta 5 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB L3 de caché y 6 núcleos. Lleva 16 GB de memoria RAM, una unidad SSD NVMe de 1 TB y la gráfica Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (GDDR6 de 4 GB dedicada).

Con esta premisa podemos asegurar que la experiencia será más que fluida en las tareas más básicas, como el trabajo ofimático o el visionado de pelis, pero que también responderá muy muy bien si queremos jugar -aunque aquí decepciona un poco que la tasa de refresco sea la estándar de 60 Hz-. Lo hemos probado también en entornos más exigentes, como en el diseño multimedia, y ha salido al paso con honores -eso sí, tirando de ventiladores-.

Es un portátil bastante todoterreno en este sentido y podemos utilizarlo para tareas muy diversas. Un pequeño consejo: si los ventiladores empiezan a ponerse a tope te ayudará elevar un poco el dispositivo. Pero no asustarse: esto no ocurre con frecuencia y tampoco parece que estemos en una plataforma de lanzamiento de la NASA. Es un ruido bastante tolerable.

La pantalla es Full HD, lleva panel IPS con brillo de 300 nits y es antirreflectante, aunque la resolución es de 1080p solamente. 20BITS

Pantalla: brillo muy equilibrado y panel antirreflectante

Como decíamos, lleva una pantalla de 15,6 pulgadas en diagonal. Es Full HD, lleva panel IPS con brillo bastante alto -300 nits- y es antirreflectante, en general un buen combo para trabajar en casa, pero también si tienes que hacerlo desde lugares al aire libre -que, en estos tiempos, nunca se sabe-.

Puede que donde más flaquee sea en la resolución, que es de 1080p solamente, algo que para una pantalla de ese tamaño de pulgadas puede quedarse un poco corto en cuanto a nitidez especialmente, aunque compensa bien con sus otras cualidades -especialmente con el tema del brillo-.

La visualización de contenidos es muy correcta, ya sea películas o series en vídeo, imágenes, presentaciones o juegos, y la experiencia en este sentido es positiva y de buena calidad.

Cámara web escasa

Lo cierto es que su cámara integrada no es una parte que nos haga tirar cohetes, pero al final resuelve y cumple el papel. Claro, hoy en día contamos en un pequeño smartphone con cámaras que nos hacen caernos de la silla, así que cuando vemos la de un portátil a veces nos quedamos pensando como que son poca cosa. El tema es que las marcas no suelen centrarse en eso, porque no es el objetivo principal.

Aún así, como decimos, para la tarea que la necesitamos, que es conectarnos al mundo, aprueba -aunque sea rozando el 5-. Las características técnicas dicen que la HP Wide Vision es HD con obturador de cámara y micrófono digital de matriz doble integrado. Graba audio con cancelación de ruido y tiene una resolución máxima de 720p.

Un detallito que sí mola: el equipo lleva un sistema de obturador electrónico para la cámara que puedes activar desde el teclado, ya que tiene una tecla dedicada para eso. De esta manera al presionar la tecla se bloqueará la cámara. Adiós al post-it encima de la webcam (gracias).

La HP Wide Vision es HD con obturador y micrófono digitales tiene una resolución de 720p. 20BITS

Autonomía para una jornada de trabajo

El HP Envy 15 monta una batería de 6 celdas de polímero de ion-litio de 83 Wh. Con ella aguantaremos una jornada de trabajo más o menos, si bien dependerá del tipo de tarea que realices. Si estás todo el rato conectado vía WiFi y utilizas programas que requieran de más potencia solo te dará unas 5 o 6 horas de autonomía, pero como decimos si cuidas algunos parámetros se pueden estirar un poco más, llegando a las 8 horas. Eso sí, si solo estás reproduciendo contenidos audiovisuales esa marca la superarás sin problemas.

Un punto negativo es que, a diferencia de muchos equipos de última generación, este portátil no se puede cargar a través del puerto USB-C, por lo que siempre deberás tener a mano el cargador de 200 W que viene de serie. No obstante este es bastante ligero y no ocupa mucho espacio.

Y un punto positivo: este ordenador posibilita la carga rápida: en menos de una hora puedes recuperar un 50% de la batería si no estás usando el dispositivo.

El diseño es elegante y clásico pero sin perder la noción de ser un portátil del última generación. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: su tamaño y la comodidad que proporciona.



​Lo peor: la resolución de la pantalla y de la webcam se quedan un poco ramplonas.

​

Es un ordenador cómodo, versátil, óptimo para lo profesional pero también para el entretenimiento. Su pantalla es grande y apropiada para trabajar sin necesidad de un monitor extra, la autonomía es suficiente para una jornada laboral con tareas poco exigentes y el uso del teclado es natural y suave.

El diseño es visualmente elegante y práctico a la hora de manejarlo. Y, en cuanto a procesador, capacidad y rendimiento es un equipo muy equilibrado. Flojea un poco la resolución de la pantalla, pero compensa bien con un brillo adecuado y su panel mate y antirreflectante.

Por un precio razonable, cumple con lo que pides a un ordenador de este tipo y recupera un poco ese sector olvidado de los portátiles de mayor tamaño, en un tiempo en que las marcas parece que se hayan olvidado que hay vida más allá de las propuestas mini.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.