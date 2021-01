Teclado y ratón silenciosos Ody de Trust: la paz en la oficina

Valoración: Pack de teclado y ratón inalámbrico modelo Ody de Trust

Desde el momento que llegó a mis manos, el pack de teclado y ratón inalámbrico modelo Ody de Trust me pareció un buen hallazgo: cómodo, silencioso, ergonómico y ágil a la hora de trabajar con él, con teclas de perfil bajo para teclear de manera suave.

Es posible que pienses que, al fin y al cabo, hablamos de un teclado y un ratón para el ordenador y que vaya cosa. Pero para una persona como yo, que se pasa buena parte del día escribiendo y manejando el PC, tener unas herramientas adecuadas cambia mucho la jugada. Desde luego olvídate de no tener ratón y teclado independientes en absoluto, para mí trabajar sin ellos es incomodísimo.

El tema de que sea silencioso es un plus, ya no tanto para mí -que también-, sino más para el de al lado: el teletrabajo ha hecho estragos en muchas casas por muchas razones, y en la mía mi anterior y muy ruidoso teclado era un asunto peliagudo recurrente. Quién sabe si Trust ha salvado algún que otro matrimonio más.

Ojo, que el teclado no hace un ruido de escándalo pero tampoco es el más silencioso que he probado. El ratón sin embargo sí destaca bastante en eso.

La conexión es rápida, sencilla y precisa, y con un solo conector, enganchado al ordenador con un adaptador USB de 2,4 GHz -no requiere Bluetooth-, tienes señal para los dos dispositivos. Además este conector se puede guardar en el ratón si necesitas llevarte el pack a alguna parte, algo bien pensado teniendo en cuenta que hablamos de una pieza pequeña que se pierde con facilidad.

Ambos dispositivos son compatibles con Windows, Mac OS y Chrome OS. 20BITS

Son compatibles con Windows, Mac OS y Chrome OS. En mi caso los he probado mayormente con Windows y la respuesta es muy correcta, aunque puntualmente también los he enganchado a Mac y es igual de buena. También si quieres los puedes conectar a tu tele y navegar con ellos más fácilmente.

Son bastante ligeros, si bien es algo que a mí no me afecta mucho, al menos y sobre todo en el teclado, porque yo no tengo que moverlos y trabajo encima de una mesa. Pero por ejemplo si lo usas con el televisor como comentaba y lo tienes encima, es cómodo. Para mi gusto, nunca está de más dar potencia y ligereza a la vez.

Cuenta con algunas características comunes a todo este tipo de dispositivos, como que se puede personalizar la velocidad del cursor del ratón o que lleva teclado numérico y varias teclas de Office y multimedia integradas -13 en este caso- para un acceso más rápido a las funciones de tu ordenador. El añadido del teclado numérico evidentemente lo hace ser un poco más largo, lo que hay que tener en cuenta dependiendo del tamaño de tu mesa de trabajo.

Asimismo el teclado incluye dos soportes traseros para elevarse un poco y conseguir una posición más cómoda y natural y varias gomas antideslizantes en la base para evitar moverse lo más mínimo. Como guinda, es resistente a los vertidos. No he tenido que utilizar este superpoder -aún-, pero todo se andará y seguro que me viene estupendo para no volverme loca por tener café escurriendo por mi flamante teclado.

El ratón tiene una forma que se adapta perfectamente a la mano. Trust

El ratón como decía es más silencioso y también es muy ergonómico, puede apagarse -a diferencia del teclado, que no tiene esta opción- y lleva un acabado mate no solo elegante sino también suave y agradable al tacto. Hace una forma que encaja a la perfección con la palma de mi mano. La respuesta es perfecta y no hemos encontrado latencia en ningún momento.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10

Lo mejor: la suavidad a la hora de escribir en el teclado y la comodidad a la hora de manejar el ratón (¡y sobre todo su precio!).



​Lo peor: es silencioso, sí, pero no es mudo.

​

Me gustan. Son todo lo que le puedes pedir a un teclado y un teclado inalámbricos: facilidad de conexión, comodidad en el uso, respuesta acorde a tu ritmo y silencio.

Y si además de todo esto tienes una marca conocida que te da garantías y un coste tan económico como el de este pack -cuesta alrededor de 25 euros-, mejor que mejor. Lo recomendamos por calidad-precio sin dudarlo.

