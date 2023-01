Lucy Smart Cap: el tapón inteligente de waterdrop que purifica el 99% de las bacterias del agua

Valoración: Lucy Smart Cap / tapón inteligente

Los españoles consumimos aproximadamente 3.040 millones de litros de agua envasada al año, según datos publicados en Statista. La mayoría de las botellas utilizadas no se reutilizan y suelen ser de plástico, por lo que se genera una cantidad enorme de residuos. Esta cifra podría reducirse si usásemos cantimploras, pero muchos optan por no recurrir a ellas alegando que el agua del grifo no es completamente potable y waterdrop, una empresa austriaca, pretende evitar que los usuarios sigan poniendo esa excusa con Lucy Smart Cap.

¿Qué es Lucy Smart Cap?

Se trata de un tapón inteligente compatible con las botellas reutilizables de waterdrop que elimina hasta el 99,99% de las bacterias, mohos y gérmenes que pueda haber en el agua. La limpieza es posible gracias a la tecnología UV-C que está presente en el dispositivo, por lo que no necesita filtros ni productos químicos.

La tecnología de Lucy cuenta con la certificación de Eurofins, el instituto líder en pruebas de agua. De este modo, waterdrop ha podido demostrar la eficacia de su producto para dañar el ADN de agentes nocivos para evitar que sigan replicándose, para que el agua del grifo sea sana y apta para el consumo.

Más allá de ello, Lucy también recuerda al usuario de beber agua con una luz blanca que aparece cuando detecta que hace mucho que no se ha abierto. Además, puede vincularse con el móvil a través de la aplicación gratuita waterdrop para registrar cuánta agua se bebe en cada toma y, así, asegurarse de que se beben los litros diarios recomendados.

¿Qué significan las luces del tapón?

El tapón inteligente de waterdrop destaca sobre todo por sus luces, que te avisan de las funciones que lleva a cabo en todo momento. La más importante es la azul que se enciende en el interior cuando se activan la luz LED ultravioleta que permite eliminar la mayoría de bacterias y gérmenes que pueda haber en el agua.

Para que esto ocurra, el usuario tiene que mantener pulsado con el dedo el icono que hay en la parte de arriba, que es táctil. Si el proceso de depuración del agua comienza, la luz azul aparecerá y avisará cuando termine la limpieza con una luz verde en el tapón. De lo contrario, el producto notificará que no se ha podido realizar la función con una luz roja.

Además, Lucy recuerda a los usuarios de beber agua a lo largo del día encendiendo una luz blanca en el tapón. Esta misma luz blanca se usa para que conocer el tiempo de carga que le queda al tapón cuando se está cargando (se van rellenando los pétalos de la flor, que es el logo de la marca).

Precio de Lucy, ¿merece la pena?

El tapón inteligente de waterdrop se puede comprar por separado (99 euros) o junto a una botella y una funda (131 euros, actualmente rebajado a 84,80 euros). En cualquier caso, lo recomendable es adquirir el set completo, ya que, de lo contrario, el tapón no se podrá usar.

Puede parecer un precio caro y reconozco que para muchos será un artículo de lujo, sin embargo, para aquellos que suelen comprar varias botellas a la semana y no beben nunca del grifo puede ser una opción más sostenible y asequible. El producto está pensado para quienes quieren asegurarse de que el agua del grifo que consumen es potable y no quieren malgastar dinero en botellas de plástico que, además, contaminan.

Sin embargo, que se deshaga de la mayoría de bacterias, no implica que reduzca el sabor del agua que puede llegar a tener el grifo. Por lo tanto, las personas que suelen apreciar los matices del agua y distinguir el sabor del agua del grifo, posiblemente Lucy no sea el producto que buscan.

VALORACIÓN: 8 LO MEJOR: es capaz de calcular el agua que bebes y eliminar el 99% de bacterias.

​LO PEOR: el agua sigue teniendo sabor y el producto puede resultar caro para algunos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.