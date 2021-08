Los increíbles robots de Boston Dynamics ahora hacen parkour

Ya los vimos bailando K-Pop, y ahora los vemos en una nueva exhibición haciendo parkour como unos profesionales.

Hace unos años apenas podían mantenerse en pie, pero ahora los robots de Boston Dynamics ya son capaces de practicar saltos, piruetas y completar una compleja carrera de obstáculos sin problemas, o bueno, casi sin problemas.

El primero de los dos robots subió por una serie de paneles de madera contrachapada inclinados, saltó un espacio y corrió escaleras arriba y abajo en el curso establecido en el segundo piso de la sede de Boston Dynamics.

El segundo robot saltó sobre una viga de equilibrio y siguió los mismos pasos en reversa, y luego el primer robot saltó sobre la viga. Ambos hicieron dos backflips perfectamente sincronizados, y el equipo de video ha capturado cada movimiento.

Los ingenieros en robótica que han estado trabajando en esta rutina durante meses, apenas se toman el tiempo para celebrar. Aunque este intento más reciente fue casi perfecto, no fue precisamente perfecto, no del todo. Allí se explica lo difícil que es lograr algo así con estos robots humanoides, y de hecho, aparecen varios clips en los que estos robots se pegan tortazos importantes por ejemplo al saltar de una superficie a otra.

Aun así los robots, que también se pueden tropezar al correr, son capaces de levantarse para volver a intentarlo una y otra vez. Sin duda, una nueva demostración que hace que veamos un futuro cada vez más prometedor para este tipo de aproximación a la robótica.

“No habíamos ejecutado ese comportamiento después de la voltereta hacia atrás antes de hoy, así que fue realmente un experimento”, dice Scott Kuindersma, líder del equipo Atlas en Boston Dynamics. “Si miras el video de cerca, se ve un poco incómodo. Vamos a cambiar un comportamiento que hemos probado antes, así que tenemos cierta confianza en que funcionará".

El perfeccionismo que se muestra aquí es admirable, y uno tiene la sensación de que este tipo de atención al detalle es lo que ha producido robots que son capaces de completar una rutina tan futurista y aparentemente imposible. Pero también plantea una pregunta que al principio parece sorprendente, pero luego parece obvia: ¿Por qué importa?

Boston Dynamics llevan al robot humanoide a sus límites Boston Dynamics

¿Por qué importa si Atlas tartamudea cuando bombea el puño? ¿Por qué importa si levanta el puño? Y mientras hacemos preguntas, ¿cuál es exactamente el uso de ejecutar a los robots a través de una carrera de obstáculos? ¿Por qué los paneles de madera contrachapada, por qué la bóveda, por qué los backflips?

Lo cierto es que el Parkour, por más estrecho y específico que parezca, le da al equipo de Atlas una caja de arena perfecta para experimentar con nuevos comportamientos. Es una actividad de todo el cuerpo que requiere que Atlas mantenga su equilibrio en diferentes situaciones y cambie sin problemas entre un comportamiento y otro.

"Realmente se trata de crear comportamientos en los límites de las capacidades del robot y hacer que todos funcionen juntos en un sistema de control flexible", dice Kuindersma.

“Hay muchos problemas importantes que el parkour no te obliga a abordar, pero ese no es el punto. No estamos tratando de resolver todo de una vez. El trabajo que estamos haciendo ahora nos permite crear una base sólida para abordar el próximo conjunto de problemas de investigación”.

