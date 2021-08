Exo-Abs, el dispositivo que ayuda a las personas con parálisis a respirar y cantar sin dificultades

Gyu-Jin Cho, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Seúl, ha desarrollado un método de aprendizaje de robots de inteligencia artificial que imita los movimientos de animales. Su siguiente paso es que el robot reproduzca los movimientos de las partes del cuerpo con el objetivo de usarse para la rehabilitación de personas con discapacidades.

El profesor explicó que su robot de inteligencia artificial serviría para ayudar a las personas con dificultades para vocalizar. Exo-Abs, que así se llama su creación, permitiría hablar sin problemas a través de la implementación de movimientos que estimulan el estómago.

Esta medida sería muy útil para Lee Nam-hyun, un nadador y aficionado al canto que en 2004 se rompió el cuello en una piscina. Este suceso lo dejó paralizado de hombros para abajo y le impidió cantar de nuevo. Según cuenta, la capacidad pulmonar limitada le provocó que al intentar cantar sonase como un lloriqueo o poco más que un susurro.

“Los tonos, los sonidos, los latidos, no pude hacerlo más después de que me lesioné -comenta Lee Nam-hyun-. Era un sonido que no se podía escuchar”. No obstante, no se dio por vencido y dos años después del accidente acudió a un profesional para aprender a aplicar presión en el abdomen y, así, ayudarlo a producir un sonido más alto.

Con el tiempo, el exnadador supo de la existencia de trabajo que se estaba realizando en un laboratorio de biorrobótica de la Universidad Nacional de Seúl. Exo-Abs ayuda a las personas como Lee Nam-hyun a respirar, toser, hablar y cantar sin tantas dificultades aplicando presión en el abdomen.

“Cuando exhalas, básicamente estás empujando el vientre y reduciendo el volumen de los pulmones, así que estamos tratando de imitar ese proceso”, ha explicado Gyu-Jin Cho. Exo-Abs se puede ocultar debajo de la camisa, al contrario que otros aparatos que necesitan la utilización de mascarillas o ventiladores.

La inteligencia artificial con la que funciona emplea sensores con un micrófono para detectar cuando la persona está hablando. Además, también cuenta con un tubo elástico atado a través de un cinturón con el fin de monitorear la respiración.

Según explican los investigadores, decidieron comenzar con el proyecto cuando el popular cantante Kim Hyuk-gun fue atropellado en 2012 y quedase paralizado. Él era el vocalista principal de The Cross, una banda cuyas canciones siguen sonando en los karaokes de Corea del Sur.

