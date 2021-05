La factura de la luz subirá en junio: ¿qué dispositivos gastan más luz en casa?

A veces cuando nos llega el recibo de luz y vemos sumas elevadas nos preguntamos ¿por qué tanto? En ocasiones, la respuesta es simple y es que le estás dando un uso excesivo a tus electrodomésticos y dispositivos que más gastan.

1. Cafetera

Las cafeteras de Nespresso se han puesto muy de moda, pero muy pocas personas las desenchufan a lo largo de la jornada, ya que en todo momento se puede necesitar un café y es más cómodo apagarla. Sin embargo, te sorprenderá saber que este tipo de electrodomésticos consumen 1 vatio por cada hora que esté enchufada. Si quieres ahorrar un poco, es mejor que la enchufes solo cuando quieras tomarte un café.

2. El ordenador de mesa o portátil

Solo por estar conectado a la red eléctrica consume 2,8 vatios cada hora, si está en estado de suspensión, el gasto se va a 21,1 y si solo tiene el monitor apagado llega a 73,9. Los ordenadores portátiles con el cargador enchufado consumen 8,9 vatios por hora, y si están en suspensión, llegan a 15,7. Por lo que un portátil consume mucho más que un ordenador de mesa si lo tienes siempre enchufado.

Aunque no te lo creas supone el 7,7% de lo que gastas en electrodomésticos, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Ahora más que nunca y debido al teletrabajo, el consumo energético de ordenadores y baterías portátiles es enorme, por lo que si quieres ahorrar un poco deberías usar el modo de energía en tu ordenador, apagar los periféricos que tengas conectados y no uses en el momento, bajar el brillo de la pantalla, etc.

3. El cargador del smartphone

Prácticamente no consume nada cuando queda enchufado, unos 0,26 vatios por hora, pero muchas veces dejamos el cargador enchufado a la corriente sin motivo alguno cuando podríamos estar ahorrando esa energía.

5. La televisión

Es cierto que en la actualidad el consumo es más bajo, aunque de media, cada español pasa 4 horas al día frente a la pantalla.

En términos absolutos, el televisor es de los electrodomésticos que menos energía consumen: tan sólo 100 kWh. Sin embargo, es su uso prolongado lo que hace que termine gastando tanta energía.

Uno de los errores más comunes es pensar que un televisor no consume cuando está en modo stand by, pero eso no es cierto, por lo que una buena opción para reducir el gasto es apagarlo del todo.

6. Las consolas de videojuegos

Apagada no es un problema, ya que consume 1 vatio por hora; pero si queda encendida o en suspensión, ese consumo se va a 23,3 vatios, por lo que no estaría mal vigilar el estado de la consola cuando no se usa y desenchufarla. Mucho más hoy en día que las familias suelen tener más de una en sus casas.

