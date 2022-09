Galicia utilizará drones para erradicar la pesca furtiva

Los guardapescas de la Cofradía de Pescadores de ‘San Martiño’ de O Grove están formándose como pilotos de dron para hacer frente a la pesca y marisqueo ilegal, una actividad supone multas hasta los 60.000 euros y hasta cuatro meses de prisión.

A través de Aerocamaras, compañía gallega especializada en el desarrollo de vehículos no tripulados y soluciones tecnológicas para estos equipos, los guardias están recibiendo la formación necesaria para certificarse y poder implementar drones en el control y vigilancia de la pesca furtiva.

Los profesionales ya han superado la fase teórica y están inmersos en la práctica. Esta formación ha sido impartida “a medida” para este grupo, para que consigan “una experiencia inmersiva y ensayen en su entorno real de trabajo” con los drones, explican desde Aerocamaras.

Durante la fase práctica, un instructor experto de Aerocamaras les entrena para manejar con destreza los mandos de la aeronave y que aprendan maniobras que les serán útiles en sus tareas de vigilancia. Con esta formación obtendrán la certificación de AESA que les habilita como pilotos de drones profesionales y podrán comenzar a trabajar con esta tecnología en sus patrullas de guardia.

“Estos vigilantes tienen que lidiar diariamente con decenas de furtivos que no respetan cotos ni cuotas de pesca. Se cuelan entre las rocas para arrancar y vender ilegalmente marisco, como percebes, destrozando su hábitat natural. Ocurre lo mismo con las almejas o navajas, los furtivos no tienen en cuenta su tamaño, las capturan siendo pequeñas y no las dejan crecer, lo que podría conllevar en el futuro un problema medioambiental”, detallan.

Por este motivo, los drones se presentan como una solución para hacer frente a esta lucha, ya que les permitirá ejercer un mejor control sobre los distintos bancos marisqueros. Jaime Pereira, CEO de Aerocamaras, afirma que “la formación les dará a los guardapescas los conocimientos y la destreza necesaria para que puedan implementar drones en su vigilancia. También mejorarán la eficiencia de sus rastreos, puesto que con estas aeronaves pueden hacer un control aéreo exhaustivo en pocos minutos y abarcando una mayor cantidad de terreno. Incluyendo zonas rocosas donde la vigilancia a pie es dificultosa”.

