Más filtraciones de Apple: así serán sus primeros dispositivos plegables

Samsung, Huawei, Motorola, OPPO, Honor, Vivo, Xiaomi… Estas son algunas de las marcas que han lanzado dispositivos plegables en los últimos años, convirtiéndolos en una tendencia cada vez más común. Sin embargo, Apple no parecía dispuesta a mover ficha en este mercado hasta ahora, que se rumorea que podría estar barajando la posibilidad de desarrollar sus primeros aparatos flexibles.

Algunas fuentes cercanas a Apple han notificado a The Information que la firma está trabajando en dos modelos de iPhone tipo concha (plegables). Además, la empresa de Tim Cook está trabajando en un iPad plegable, según un nuevo rumor compartido por TheElec, un medio de Corea del Sur.

El desarrollo de la tableta plegable se estaría llevando a cabo desde hace más un tiempo. Los datos compartidos por TheElec señalan que LG Display y Samsung Display, principales proveedores de paneles de Apple, suministró algunos diseños de pantallas en 2023, por lo que no sería una decisión reciente.

¿Un iPhone plegable?

De momento, lo que se ha dado a conocer sobre la que sería la primera pantalla plegable de Apple se basa solo en rumores. La compañía estadounidense, hasta ahora, había permanecido al margen del 'boom' de este tipo de aparatos, pero eso podría cambiar en unos años.

Las fuentes anónimas de The Information cuentan que Apple no planea lanzar una opción plegable de sus teléfonos inteligentes próximamente. No obstante, ha comenzado a trabajar en un proyecto para competir con los Galaxy Z Flip y Flop, los Honor V y V2 o los OnePlus Open.

El equipo de la marca está centrándose en resolver los problemas relacionados con la durabilidad y el pliegue del panel. De momento, estos aspectos son de los más criticados de este tipo de dispositivos y, si Apple se mete en el negocio, quiere asegurarse de que lo hace pisando fuerte.

Lo poco que se sabe del iPad plegable

TheElec ha dado algunos detalles de lo que se espera que sea un futuro iPad plegable, como que las pantallas serán OLED. Esa decisión puede cambiar, ya que la marca aún no se ha decidido ni siquiera por el proveedor que elegirá para desarrollarlas.

En el artículo, aclaran que el producto sería el sustituto del actual iPad mini y que su pantalla podría ser de las 7 a las 8 pulgadas.

La creación de los iPad plegables será un proceso lento que llevará bastantes años. Actualmente, Apple está centrada en sus gafas de realidad mixta recién lanzadas Vision Pro y sus tablets que se doblan no verán la luz hasta 2026 o 2027, según el medio de comunicación surcoreano.

