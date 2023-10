Esto es lo que pasa si colocas tu router WiFi al lado del televisor

En la mayoría de hogares lo más habitual es tener el router WiFi al lado de la televisión para que su señal llegue perfectamente a todos los dispositivos que tengas en el salón y así disfrutar de la mejor conexión posible. Pero esto no siempre es verdad y, aunque no lo creas, por estas razones que te vamos a explicar a continuación, puede que colocar el router cerca de la caja tonta no sea la mejor opción si quieres que tu conexión sea fluida y estable.

Cuál es el mejor sito para colocar el router WiFi

Uno siempre cree o piensa que colocarlo en el salón al lado de la televisión es el mejor sitio, ya que ahí es donde pasamos la mayor parte del tiempo, ya sea en el sofá descansando, viendo la TV o cualquier plataforma de internet que necesite de una buena conexión, pero técnicamente no es así. Lo correcto o ideal sería colocarlo una zona central de la vivienda para que su señal llegue de manera uniforme a todas las partes de la misma.

Si desconoces cuál es la mejor parte de tu casa para instalar el router Wifi, existen aplicaciones como WiFi Analyzer, la cual es gratuita, que te muestra como se reparte la señal por toda la casa y cuál es la mejor zona para colocarlo.

Sobrecalentamiento en e l router WiFi

Si lo colocamos cerca del televisor o de un dispositivo que desprenda calor durante muchas horas del día (la tele es uno de ellos), puede afectar al router, ya que si su temperatura aumenta puede repercutir en su rendimiento, sufrir algún tipo de daño e incluso bloquearse.

Si deseas colocarlo ahí porque es tu mejor zona, no tienes otra disponible o simplemente por gusto, diferentes expertos recomiendan que este a una distancia de más o menos entre 1,5 y 2 metros del televisor para que el calor que este emite no le afecte.

El televisor podría generar interferencias en la señal

El último motivo, pero no el menos importante, de porque no deberías colocar el router WiFi cerca del televisor, es que puede sufrir de interferencias en la señal si conectas algún dispositivo Bluetooth a la televisión, ya que muchos funcionan en frecuencias cercanas a las que emite el router. También se recomienda que se coloque a cierta altura, evitando paredes gruesas y objetos metálicos.

