El ADSL tiene los días contados: qué pasa si todavía lo usas para conectarte a Internet

Telefónica lleva un tiempo trabajando en dejar atrás su cobertura de red de cobre y sustituirla por la de fibra en España y, recientemente, ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cerrará sus últimas centrales que todavía seguían operativas. La empresa está obligada a brindar cobertura a cualquier rincón del país para ofrecer el servicio universal a Internet y, aunque la teleco promete que la red fibra llegará al 100% de los hogares antes del 2025, actualmente hay un 10% que solo podrá acceder a Internet a través de la emulación de la red móvil en la red fija.

La red de cobre, el ADSL, lleva más de 100 años operativa en España y hacía años que promocionaba su intención de reemplazarla por la fibra. Sin embargo, 1,85 millones de viviendas todavía usaban la red que proviene de las centrales que seguían abiertas y se calcula que aproximadamente 184.000 tendrán que utilizar red móvil emulada para seguir conectados hasta que llegue la fibra a sus casas.

Del ADSL a la fibra en Movistar

El proceso de sustitución de la red de cobre a la de fibra comenzó en 2016, cuando Movistar cerró dos centrales de cobres, en Torrelodones y Sant Cugat. Estas serían las primeras de muchas que han cesado su actividad en los últimos años.

A principios de 2017, se habían apagado una veintena de centrales y, un año más tarde, se llegó a las 50 clausuradas. Pero el proceso se aceleró todavía más cuando la operadora de comunicaciones se comprometió a poner fin a una central por día como mínimo, llegando a las 1.000 centrales apagadas en 2021 y 65.000 toneladas de cable desmontadas.

A fecha de hoy, en 2023, existen 8.526 centrales y 2.911 de estas se apagarán antes de que termine 2023. El resto lo hará entre 2024 y 2025.

La central de cobre de San Sebastián/San Marcial de Movistar

Hay una central de cobre que en 2016 se informó que cerraría en un plazo de cinco años. Se trata de la central de San Sebastián/San Marcial. Según señaló Movistar en su día, como muy tarde debería haber cerrado en 2021, sin embargo, pasó ese periodo de tiempo y actualmente sigue siendo una de las activas.

La razón por la que Movistar ha retrasado la retirada de esta central es que da cobertura al casco histórico de San Sebastián y, en esa zona, no se permiten tendidos aéreos. Como la teleco no ha podido desplegar su red de fibra, no ha podido prescindir del ADSL de momento.

Telefónica ha dialogado con el ayuntamiento del municipio para resolver el inconveniente y se concluyó que la alcaldía se encargaría de las canalizaciones para la fibra. Mientras tanto, la compañía y dos operadoras más se encargarían del acondicionamiento de los portales, la instalación de CTOs y el resto de elementos necesarios.

Con el nuevo plan, se espera que el cierre de la central se produzca el 29 de mayo de 2024. Es decir, el ADSL desaparecerá tres años más tarde de la fecha límite propuesta inicialmente por Telefónica, pero antes del fin de toda la cobertura de la red de cobre que la firma tiene en el país.

