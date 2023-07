3 dispositivos que seguramente tienes en casa sin usar y pueden mejorar tu señal WiFi

Si no tienes la mejor conexión WiFi en tu vivienda o quieres mejorarla, lo más habitual es comprar un nuevo dispositivo para que eso ocurra. Aunque, en muchas ocasiones, tenemos varios aparatos que no usamos que pueden servir como repetidor WiFi y mejorar dicha conexión a internet.

Por ello puedes utilizar estos viejos aparatos para tener mayor velocidad y evitar adquirir un nuevo producto.

Ordenador viejo

Convertir tu ordenador en un repetidor WiFi implica darle una nueva utilidad a un dispositivo que aún funciona correctamente. Para ello, será necesario que el ordenador cuente con una tarjeta de red de buena calidad.

En caso de tener una tarjeta integrada en la placa base, es probable que su rendimiento no sea óptimo, por lo que tendrías que adquirir una tarjeta externa que se conecte vía USB para mejorar la recepción de señal y su transmisión a otros dispositivos.

Si lo prefieres, también puedes conectar el ordenador al router mediante un cable de red para obtener una velocidad más estable.

Otra opción para no utilizar un ordenador de gran tamaño es emplear un Mini PC, ya que estos consumen menos energía y son más económicos. Sin embargo, asegúrate de que tenga las características adecuadas para funcionar como repetidor WiFi.

Hay que decir que esta opción es viable tanto para ordenadores con Windows como para aquellos que cuentan con otros sistemas operativos. En muchos casos, estos sistemas ya ofrecen opciones integradas para compartir la conexión, aunque también puedes optar por utilizar aplicaciones específicas para esta función.

Móvil viejo

El utilizar el teléfono móvil antiguo como repetidor WiFi es una opción práctica e interesante para mejorar la señal en tu hogar. Puedes conectar el smartphone mediante un cable Ethernet si tienes un adaptador adecuado.

Esto te permitirá aprovechar la conexión de manera más efectiva, ofreciendo mayor estabilidad y una correcta conexión a Internet para otros dispositivos.

Además, este método tiene la ventaja de poder utilizar una tarjeta SIM en el móvil, lo que lo hace que no dependa del router y permite compartir datos incluso en sitios donde no hay acceso a través de ADSL o fibra óptica.

También puedes emplear una tablet como repetidor WiFi, lo que hará que mejore la conexión inalámbrica en tu hogar. Aunque es importante tener en cuenta que estos dispositivos móviles suelen tener adaptadores WiFi de peor calidad en comparación con los teléfonos móviles.

En definitiva, si tienes un modelo muy antiguo, quizás no ofrezca un correcto rendimiento, sobre todo porque las tablets generalmente no admiten tarjetas SIM.

Router antiguo

Si tienes un router viejo porque te has comprado uno mejor o te has cambiado de compañía, no lo tires, ya que todavía te puede ser de utilidad gracias a que puedes ampliar la cobertura de la conexión y llegar a las zonas de la casa en la que la señal es más débil.

Eso sí, es importante que el router sea compatible y que esté bien configurado. Mejor si es de doble banda con una buena velocidad máxima, además de que sea compatible con Gigabit Ethernet y así sacarle el mejor rendimiento. También es recomendable el conectarlo por cable al otro router.

El tener dos routers o uno secundario es algo realmente positivo si quieres tener una mejor conexión, pues actuará como un repetidor de señal en una zona que necesites de una mayor velocidad.

Debe contar la última actualización de firmware y con una contraseña adecuada para evitar cualquier problema de seguridad.

