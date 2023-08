Usos que no conocías para tu router antiguo que pueden ahorrarte comprar otros aparatos

Seguro que al cambiarte de router por uno nuevo o con mejores prestaciones has pensado en tirarlo o incluso venderlo, pero si decides quedártelo o guardarlo hay varias cosas que puedes hacer para aprovecharlo y beneficiarte de sus ventajas. Aquí te dejamos algunas de ellas.

Mejorar la cobertura de la red Wi-Fi en casa

A pesar de que tu router actual pueda ser mejor en todos los aspectos, es posible que la conexión Wi-Fi no llegue a todas las partes de la casa. En este caso, puedes aprovechar tu viejo router si no te has deshecho de él.

Otra forma de utilizarlo es para mejorar la cobertura de Wi-Fi en casa. Para ello, conecta el nuevo con el viejo mediante un cable Ethernet, de esta manera convertirás el antiguo en un repetidor Wi-Fi. Esto te evitará tener que comprar un nuevo dispositivo que quizás te ofrezca las mismas prestaciones.

Aumenta la cantidad de conexiones

La mayoría de los routers tienen varios puertos de Ethernet en la parte trasera para conectar dispositivos en línea o de manera local. Normalmente, estos routers incluyen entre 2 y 4 puertos de Ethernet, pero si necesitas más puertos, puedes utilizar un router viejo para ampliar esa cantidad.

Simplemente, debes conectar ambos routers utilizando un cable Ethernet para aumentar la cantidad de puertos disponibles. Si ambos dispositivos tienen cuatro puertos, al conectarlos podrás acceder a seis.

Red exclusiva para invitados

Es factible que tu nuevo router cuente con una función que te permita crear una red para invitados. Algunos modelos de diferentes marcas y operadoras ofrecen esta opción, aunque, si tu router actual no tiene esta posibilidad, podrás recurrir al antiguo.

Para conseguirlo, necesitas utilizar un cable Ethernet, que siempre se suele tener uno por casa, ya que está incluido con la mayoría de los routers que se compran. Solo tienes que conectar el router que usas con el viejo modelo y configúralo en modo puente o bridge.

Así podrás establecer una red de invitados, la cual podrás proporcionar a las personas que lleguen a tu casa cuando no desees darles acceso a tu red principal y contraseña Wi-Fi. Se aconseja el asignarle un nombre y una contraseña totalmente diferente a la que usas para tu red doméstica.

Crear una red para niños

Aunque muchos routers modernos incluyen funciones de control parental, es posible que el que tengas no disponga de dicha opción. En ese caso, tu viejo dispositivo puede cumplir la misma función creando una red Wi-Fi similar a la mencionada anteriormente para invitados.

Esta red será aquella a la que podrán entrar los niños y otros perfiles que desees controlar, así podrás restringir el acceso a según que páginas o servicios web.

Compartir archivos en línea utilizando tu viejo router

Es posible que tu antiguo router cuente con puertos USB donde puedes conectar dispositivos y no es necesario que este router esté conectado a Internet. Solamente basta con compartir archivos desde un USB o usar una impresora USB para imprimir documentos en línea y compartir el contenido.

