Downmix Retro: olvídate de cocinar y ensuciar tus manos, este 'minichef' te ayudará con las recetas

Las recetas de repostería son muy fáciles de elaborar si sigues todos los pasos, pero el gran inconveniente es que ensucias muchos artilugios de cocina a la hora de preparar un postre. En la elaboración manchas boles, cucharas, lenguas pasteleras y hasta las manos; pero si quieres olvidarte de limpiar durante horas puedes comparte Downmix Retro, un electrodoméstico que te enamorará.

Características



Potencia : 1.200 W.

: 1.200 W. Control : Electrónico y digital.

: Electrónico y digital. Capacidad bol : 5 litros.

: 5 litros. Frecuencia : 50/60 Hz.

: 50/60 Hz. Dimensiones : 240 x 327 x 357 milímetros.

: 240 x 327 x 357 milímetros. Tensión : 220- 240 V.

: 220- 240 V. Longitud cable :1 metro.

:1 metro. Velocidades : 6.

: 6. Nivel sonoro : 80 dB como máximo.

: 80 dB como máximo. Peso : 6,2 kilos.

: 6,2 kilos. Accesorios : 3.

: 3. Material bol : Acero inoxidable.

: Acero inoxidable. Temporizador : Sí.

: Sí. Piezas no eléctricas extraíbles/ lavables : Sí.

: Sí. Sistema de seguridad : Sí.

: Sí. Base antideslizante : Sí.

: Sí. Certificados : CE & RoHS.

: CE & RoHS. Garantía: 3 años.

Diseño 'vintage' con ventosas

En el interior de la caja está la amasadora y tres complementos. Si empezamos por Downmix Retro, el robot de cocina es una máquina compacta que ya viene montada en una sola pieza, es decir, se trata de una base fija que está sellada al brazo oscilante que cuenta con un motor en su interior, un adaptador para los accesorios y una tapa antisalpicaduras.

En segundo lugar, los complementos vienen incluidos dentro del bol del electrodoméstico, además, el cable de conexión a la corriente está adherido a la máquina sin un sistema de recogecables para guardarlo.

A la hora de adentrarnos en el diseño, afirmo que es un dispositivo retro y funcional. Downmix Retro tiene una rotación planetaria, programas automáticos, un bol de acero inoxidable extraíble y tres accesorios (un gancho amasador, una varilla para emulsionar y montar y la pala amasadora) que baten, mezclan, disuelven y montan los ingredientes.

¿Cómo funciona?

¿Harto de remover los ingredientes con la mano o de sujetar la batidora? Si la respuesta es afirmativa, te recomiendo Downmix Retro. Puedes olvidarte de que el dispositivo ensucie la cocina porque se encarga de amasar o mezclar los ingredientes sin moverse del sitio gracias las ventosas que tiene en la parte inferior.

Para usarla, tienes que conectar el cable de alimentación para que la amasadora emita un pitido y se encienda la pantalla digital que funciona como panel de control, pero antes de 'ponerse manos a la obra', tendrás que elegir alguno de los siguientes accesorios:

Gancho : Sirve para amasar masas de panadería a una velocidad baja o media.

: Sirve para amasar masas de panadería a una velocidad baja o media. Globo : Vale para batir ingredientes cremosos y líquidos a una velocidad media o alta, incorporar aire o montar claras y nata.

: Vale para batir ingredientes cremosos y líquidos a una velocidad media o alta, incorporar aire o montar claras y nata. Pala de mariposa: Es útil para remover masas blandas a una velocidad baja o media.

Pala de mariposa. 20BITS

Si quieres instalar una pieza, debes levantar la cabeza con una mano y presionar el botón gris del lateral hacia arriba hasta escuchar un clic. Una vez realizado este paso, el bol de acero inoxidable se coloca sobre la base hasta girarlo hacia un lado para ajustarlo con seguridad, y después, tienes que poner la tapa antisalpicaduras en el cabezal junto al accesorio elegido. Para quitar una pieza tienes que hacer los mismos pasos de antes, pero esta vez, al revés.

Para ponerla en marcha, están las opciones de indicar la velocidad y de programar el tiempo deseado (máximo diez minutos para evitar los sobrecalentamientos). Me gustaría mencionar que en la pantalla aparecen los iconos de cada batidor según la velocidad indicada, de esta manera, sirve de guía para hacer un buen uso.

En el frente hay una tapa extraíble para añadir accesorios opcionales para ensaladas, pasta, masa de galletas o picador de carne. En mi caso, no he tenido la oportunidad de probar dichas piezas, pero están disponibles en la página web de Create.

¿Es útil?

Depende si te gusta la cocina o no. En mi caso, no he utilizado Downmix Retro todos los días porque considero que es un electrodoméstico para hacer recetas de repostería.

¿Tienes una cocina grande? No hay problema, la amasadora se puede colocar en cualquier rincón porque apenas ocupa espacio, pero si prescindes de hueco, recomiendo que la coloques en la encimera cuando la vayas a utilizar en casos necesarios. Uno de los aspectos positivos a la hora de guardarla es que puedes colocar todos los accesorios dentro del bol para que no se pierdan, en cambio, lo que menos me ha llamado la atención es la largura del cable (es demasiado corto y necesitarás una alargadera si no tienes un enchufe cerca).

Considero que el mecanismo de acción planetaria no es muy efectivo. Mi opinión se debe a que el eje no alcanza toda la superficie del bol, por ello, debes repasar las paredes, recolocar la mezcla con una lengua pastelera y volver a batir.

Por otro lado, las piezas se colocan y retiran con facilidad, ofrece un uso fácil y la limpieza es muy cómoda (si las lavas a mano, como en mi caso); además, el bol de acero es inoxidable, apenas pesa y es manejable gracias su asa.

Mi experiencia personal

A raíz de la pandemia me convertí en una auténtica fan de las recetas de repostería, y gracias a Downmix Retro, me he olvidado de ensuciarme las manos a la hora de batir una mezcla y de limpiar boles extra y lenguas pasteleras.

Durante el periodo de prueba he hecho un brownie de nutella, una tarta de queso y una masa de pizza. Para las dos primeros postres fue muy sencillo utilizar el electrodoméstico, simplemente me limité a juntar todos los ingredientes, indicar una velocidad, establecer un tiempo, darle al botón y esperar al resultado final para volcarlo al molde final. Con la pizza hice lo mismo, introduje los alimentos necesarios para obtener la masa, tal y como me indicaba la receta que ofrece Create en su página web.

En pocas palabras, Downmix Create es una auténtica delicia porque apenas ocupa espacio, tiene cierres de seguridad, no mancha la cocina, su diseño es elegante, funciona de manera autónoma y tiene un mecanismo simple. Aunque si tuviese que sacar algún inconveniente sería la largura del cable y la acción planetaria.

Una curiosidad en esta unidad es que la pantalla no mostraba los dígitos completos de la velocidad y el temporizador porque se veían a mitad.

Downmix Retro 20BITS

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10 LO MEJOR: Los sistemas de seguridad de cierre para que no vuelquen los ingredientes, su diseño minimalista, los tres accesorios y el bol de cinco litros.

​LO PEOR: El cable y la acción planetaria.

Precio

Si te ha llamado la atención este producto y quieres hacerte con una Downmix Retro, puedes comprarla por 199,95 euros en este enlace.

