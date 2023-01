Kindle Scribe: despídete del modelo tradicional del ebook de Amazon, pero dale la bienvenida a la pantallaza y lápiz óptico

Valoración: Kindle Scribe

¿Qué pasaría si juntas un Kindle y una tablet? El resultado es el esperado Kindle Scribe que ofrece todas las funciones de un libro electrónico pero con el tamaño de un iPad. Este dispositivo de Amazon supera todos sus límites gracias a la pantalla de 10,2 pulgadas, batería infinita, tres tipos de almacenamiento, conectividades y la incorporación de un lápiz óptico.

Antes de empezar con la valoración personal, me gustaría mencionar sus rasgos técnicos.

Características técnicas

Dimensión y peso del dispositivo : 196 x 230 x 5,8 milímetros y 433 gramos.

: 196 x 230 x 5,8 milímetros y 433 gramos. Dimensión y peso del lápiz óptico : 162 x 8,8 x 8,4 milímetros y 14 gramos.

: 162 x 8,8 x 8,4 milímetros y 14 gramos. Pantalla : Tecnología de pantalla paperwhite con luz integrada, 300 ppp y fuente optimizada con una escala de grises de 16 niveles.

: Tecnología de pantalla paperwhite con luz integrada, 300 ppp y fuente optimizada con una escala de grises de 16 niveles. Almacenamiento : 16 GB, 32 GB o 64 GB.

: 16 GB, 32 GB o 64 GB. Conectividad : WiFi redes de 2,4 GHz y 5,0 GHz.

: WiFi redes de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Puertos : USB-C.

: USB-C. Formatos compatibles : Formato 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), MOBI sin protección, PRC de forma nativa; PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG y BMP por conversión. Formato de audio Audible (AAX).

: Formato 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), MOBI sin protección, PRC de forma nativa; PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG y BMP por conversión. Formato de audio Audible (AAX). Batería : Depende del uso, pero aguanta hasta tres semanas a pleno rendimiento.

: Depende del uso, pero aguanta hasta tres semanas a pleno rendimiento. Color : Gris tungsteno.

: Gris tungsteno. No es resistente al agua y polvo.

Precio: Desde 369,99 euros.

Amazon sorprende con el diseño

En noviembre de 2021 tuve la suerte de probar el Kindle Paperwhite Signature Edition, el modelo que ofrecía más pantalla y carga inalámbrica hasta la fecha, pero en esta ocasión, Kindle Scribe tiene una pantalla de tinta electrónica mucho más grande y se parece más a una tablet que a un ebook.

Si empezamos por el diseño, el producto tiene un aspecto metálico, en el frontal se ubica una capa que protege el panel de tinta electrónica y detecta los trazos del lápiz, hay cuatro patas de goma en la parte posterior para que el libro electrónico no se deslice sobre la mesa a la hora de escribir, posee conexión USB-C y contiene un único botón de encendido y apagado.

El dispositivo es cómodo para cogerlo gracias a su delgadez y ligereza, pero si estás acostumbrado al Kindle tradicional, puede que el modelo actual te resulte algo pesado al sujetarlo con una sola mano.

Los aspectos que más me han gustado han sido el diseño ultrafino sin marcos y su agarre más pronunciado para descansar el pulgar (como se puede observar en la imagen de abajo, el agarre está situado en la parte izquierda).

Kindle Scribe (izquierda) y botón apagado/encendido + puerto USB-C (derecha). 20BITS

Pantalla de 10,2 pulgadas

La pantalla es un panel paperwhite de 10,2 pulgadas con 300 ppp, tiene hasta 24 puntos de brillo y otros 24 de calidez, ofrece brillo automático y dispone del 'Modo Oscuro'. La interfaz de Kindle Scrible sigue siendo intuitiva a comparación de los anteriores modelos, de esta manera, cuando enciendas el dispositivo te encontrarás con la página principal y los controles básicos para navegar por el ebook.

A comparación de los Kindle tradicionales, es cierto que para deslizar de una página a otra se tiene que tocar cada extremo de la pantalla (soy una tradicional y prefiero el Kindle con botones), se tiene que pulsar la parte superior para abrir los accesos rápidos y hay que presionar el panel para buscar o subrayar los elementos que quieras guardar (también se pueden hacer notas).

Comparación de tamaños del primer modelo de Kindle al actual (izquierda). Pantalla de Kindle Scribe (derecha). 20BITS

El lápiz óptico es la estrella

La principal novedad de Kindle Scribe es el lápiz óptico que convierte al libro electrónico en un cuaderno digital. La sensación de escritura es totalmente suave, asimismo, dispones de un montón de plantillas (cuaderno de puntos, líneas, hojas en blanco, agenda o plantilla de storyboard, entre otros) para escribir o dibujar.

Existen dos modelos, el básico y uno más premium que incluye funciones extra. En mi experiencia, he tenido el placer de probar el segundo modelo que tiene un botón superior que actúa como borrador y un botón largo en la parte inferior que establece determinados accesos rápidos. Además, se puede adherir de forma magnética al lateral del Kindle Scribe con facilidad, no requiere configuración o vinculación, tampoco tiene batería y ofrece cinco puntas de repuesto.

En pocas palabras, si eres fan de los lápices ópticos, este es tu dispositivo perfecto. Personalmente, a mí me ha encantado porque evito ensuciar la pantalla del dispositivo con los dedos, puedo adherirlo fácilmente al lateral por si me pongo a leer un libro, me permite dibujar en el bloc de notas e incluso hacer anotaciones en algún párrafo.

Lápiz óptico de Kindle Scribe y puntas de repuesto. 20BITS

Autonomía infinita

Amazon indica que la batería puede durar hasta doce semanas con la función de lectura (dependiendo de uso) y tres semanas si el usuario emplea la función de escritura. Si utilizas el libro electrónico durante dos horas al día con el brillo automático activado, la batería solo descenderá un 30%, en cambio, con el WiFi activado y el empleo del lápiz, la autonomía suele ser más corta.

Respecto a la carga, si utilizas un cargador convencional u ordenador, alcanzar el cien por cien de la batería tarda siete horas, aproximadamente (puedes acortar el tiempo si tienes un cargador de carga rápida con más vatios de energía).

Precio

Kindle Scribe con lápiz básico y 16 GB: 369,99 euros (enlace para comprar).

Kindle Scribe con lápiz prémium y 16 GB: 399,99 euros (enlace para comprar).

Kindle Scribe con lápiz prémium y 32 GB: 419,99 euros (enlace para comprar).

Kindle Scribe con lápiz prémium y 64 GB: 449,99 euros (enlace para comprar).

Interfaz de Kindle Scribe. 20BITS

PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10 - LO MEJOR: La pantalla, la increíble autonomía y la incorporación del lápiz óptico.

​

​- LO PEOR: La carga de la batería es demasiado lenta y el navegador puede mejorar.

