Con este implante de microchip podrías llevar tu pasaporte COVID bajo la piel

Con el disparo del número de contagios por coronavirus, las autoridades han dictado que el pasaporte COVID debe ser obligatorio en hostelería, restauración, celebraciones sociales, cines, teatros, campos de fútbol y centros hospitalarios. Solemos llevar dicho certificado en el móvil, pero, ¿qué pasaría si lo lleváramos debajo de nuestra piel?

Epicenter, una startup con sede en Sucia, ha desarrollado un microchip que puede emplearse para guardar el pasaporte COVID en la piel. Según Techeblog, esta tecnología permite que el usuario disponga del certificado para demostrar que ha recibido la pauta completa de vacunación.

La empresa indica que este chip utiliza la tecnología NFC para comunicarse con cualquier dispositivo que sea compatible, además, las zonas donde se podría implementar el chip sería en el brazo o en el dedo pulgar o índice a través de un procedimiento quirúrgico.

Hannes Sjoblad, el responsable de la compañía, ha sido una de las primeras personas en probar dicho implante. El directivo muestra en un vídeo su brazo para posteriormente acercarlo a un teléfono con conexión NFC. Puede parecer increíble, pero termina apareciendo en la pantalla el certificado COVID con la documentación necesaria para presentarlo ante las autoridades.

En el vídeo se puede apreciar que el tamaño del chip es minúsculo, además, su tamaño es similar a un grano de arroz. Dicho implante no tiene batería, no emite ningún tipo de señal, tampoco tiene GPS y no posee ninguna tecnología que permita vigilar al usuario.

El contenido del chip se lee mediante un escáner de radiofrecuencia RFID que es compatible con la conexión NFC que disponen casi todos los móviles. Además, el microchip recibe energía para activarse cuando se apunta con el lector para leer el certificado.

Desde Techeblog informan que todavía no se sabe si este producto se comercializará porque necesitan una aprobación previa por parte de las autoridades y en todo caso si decides ponértelo es una intervención reversible.

