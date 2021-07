BeachBot, el robot que hace lo que deberías hacer tú: limpia las playas de cigarrillos y otras basuras

Más de una vez me he quemado al ir descalza por la playa debido a un cigarrillo mal apagado; y seguro que no es algo raro para vosotros tener que apartar los cigarros que se amontonan cada vez que queremos poner una toalla o tomar el sol.

Que somos unos irresponsables con el medio ambiente es una realidad, pero que haga falta crear un robot que recoja las colillas de las cosas dice mucho sobre nosotros como especie humana.

A pesar de ser un bello e ingenioso proyecto que todavía no ha terminado de construirse, parece que BeachBot estará completamente capacitado para limpiar las playas de todo el mundo.

Cada año, se tiran más de 4500 billones de colillas al medio ambiente.

Los efectos del tabaco en la tierra

Los filtros de los cigarrillos están llenos de microplásticos; cuando el agua toca las colillas de cigarrillos desechadas, los filtros filtran más de 30 sustancias químicas que son muy tóxicas para los organismos acuáticos.

Según un estudio de febrero realizado por científicos del gobierno de EE. UU. Algunas de esas sustancias químicas también están relacionadas con el cáncer, el asma, la obesidad, el autismo y un coeficiente intelectual más bajo en los seres humanos.

Cada año, 4,5 billones de colillas terminan en el medio ambiente. Los fragmentos fibrosos, que pueden tardar 14 años en desintegrarse, se han convertido en lo más común que puedes encontrarte en una playa.

Desafortunadamente, estos desechos no son lo único que te puedes encontrar en las playas: tapas de plástico, botellas de vidrio, envoltorios de dulces y todos esos filtros algodonosos de cigarrillos.

BeachBot existe gracias a las personas y por culpa de las mismas

Para poder crear un robot de estas características, el equipo de TechTics crearon el primer algoritmo de detección basado en inteligencia artificial que detecta específicamente colillas de cigarrillos. Trabajaron con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos para producir BeachBot, que depende de la inteligencia artificial para hacer su trabajo.

Pero enseñarle al bot cómo encontrar a su presa requiere mucha gente. TechTics debe mostrarle al beach rover (y, específicamente, el sistema de inteligencia artificial) miles de fotos de colillas de cigarrillos, todas esparcidas en varios estados, como parcialmente ocultas, para que pueda reconocerlas y recordarlas.

El sistema aprende a ver imágenes como un niño que reconoce un objeto por primera vez.

Para ayudar a acumular esas fotos, Bos y su equipo recurrieron a Microsoft Trove, una aplicación que conecta a los desarrolladores de IA con los fotógrafos a través de un mercado de datos transparente.

Trove establece un intercambio de fotografías directo por un valor justo de mercado. En este caso, las personas pueden enviar sus fotos y TechTics paga directamente a los contribuyentes 25 centavos por imagen aceptada.

La misión de Trove también está profundamente arraigada en el compromiso de Microsoft con la IA responsable, que busca promover éticamente la IA poniendo a las personas en primer lugar.

