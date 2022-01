Cuando de ponerse en forma se trata no hay peros que valgan. Arrancar una rutina deportiva y realizar actividad física todos los días no es sencillo. Cuesta salir a la calle ya que los rigores del invierno se hacen sentir y lo que apetece de verdad es quedarse es en casa viendo una serie y comiendo palomitas. Aunque parezca que los propósitos del año nuevo han quedado en el olvido, hacer deporte es fundamental para mantenernos saludables así que no debemos rendirnos a la pereza. Un smartwatch capaz de monitorizar nuestros movimientos nos ayuda a seguir activos ya que vemos nuestros progresos y analiza cuánto nos movemos y el ejercicio físico que realizamos.

El Xiaomi Mi Watch es posiblemente uno de los relojes inteligentes con mejor relación calidad precio del mercado así que si quieres renovar tu dispositivo o todavía no tienes uno de estos wereables, esta es tu oportunidad porque ahora, Amazon lo ha rebajado más de un 30% y su precio no llega a 90 euros en el ecommerce. El Xiaomi Mi Watch cuenta con 117 modos de entrenamiento y posee una función que monitoriza el estrés de tu vida diaria y analiza tu evolución. Incluso te ayuda a recuperar el equilibrio ya que incluye un entrenamiento respiratorio con ejercicios de uno a cinco minutos para volver a la calma.

Un reloj cautivador por su diseño, sus funcionalidades y su precio económico. Amazon

Las razones de su éxito

El Xiaomi Mi Watch es un éxito de ventas entre los smartwaches de gama media. Ofrece funciones poco habituales con respecto a otros modelos y su batería tiene una autonomía de hasta dos semanas. Cuenta con GPS integrado y un sistema operativo rápido. Además, su diseño ha sido muy cuidado con una esfera redonda con pantalla Amoled de 1,39 pulgadas y resolución de 454x454 píxeles. Es posible elegir entre más de 100 diseños de esfera o personalizarla con la propia imagen.

Además, posee pulsómetro, barómetro, medidor de oxígeno en sangre y del sueño. En el aspecto más deportivo ofrece 117 perfiles distintos para ajustarlo a casi todas las prácticas deportivas, sin olvidar que es resistente al agua.

Cuenta, como ya hemos avanzado, con una funcionalidad excepcional para ayudar en la gestión del estrés ya que analiza los niveles de ansiedad a lo largo del día, de la semana y del mes. Y, por si fuera poco, ofrece una serie de ejercicios de respiración para ayudar a recuperar la calma en cualquier momento.

