El 'smartwatch' Galaxy Active de Samsung, a mitad de precio: así puedes ahorrarte 120 euros en su compra

En cuestión de wearables, en la variedad está el gusto: cada vez hay más dispositivos al alcance del usuario y todos ellos facilitan nuestro día a día de una forma u otra. Pero, lo cierto es que, desde que se pusieran de moda, los auriculares inalámbricos son los que mejor han calado entre el público en general, tanto por sus prestaciones como por sus precios accesibles, logrando que la mayoría apueste por ellos y se lleve, mínimo, un par a casa. Mismo camino llevan los smartwatches o relojes inteligentes que, aunque a un ritmo más discreto, no paran de ganar adeptos. Y, a verdad, no es para menos: son versátiles, inteligentes y, además, completan cualquier look.

Quizá, el único hándicap de estos dispositivos es que el precio no siempre acompaña: es difícil encontrar alguno de los modelos favoritos de las principales marcas por menos de 150 euros... A no ser que se rastreen las ofertas flash de Amazon en busca de un buen chollo y se encuentre uno. El gigante de las compras online ha decidido rebajar un 48% uno de los modelos clásicos de Samsung, el Galaxy Active, para que puedas hacerte con él por menos de 130 euros y disfrutar de sus muchas prestaciones. ¿Te animas a hacerte con él?

Samsung Galaxy Active. Amazon

Entre las prestaciones que incorpora este modelo, podemos destacar su registro de la frecuencia cardiaca, capaz de enviar alertas en tiempo real si nota alguna anomalía, y el del sueño. Otras de sus ventajas es su diseño ligero apto para incluir en cualquier modalidad deportiva, incluida bajo el agua, puesto que tiene una resistencia de 5 metros de profundidad. En este sentido, incorpora contador de pasos y de calorías que pueden sincronizarse con aplicaciones móviles destinadas a mejorar nuestra evolución deportiva y, por tanto, nuestro estilo de vida saludable. Además, las esferas del smartwatch pueden personalizarse para que cada reloj parezca único y se adapte a tu estilo. En cuanto a la batería, se recarga de forma inalámbrica para minimizar la dependencia de los cables.

Otro modelo al 42%… ¡por menos de 30 euros!

Pese a la rebaja de casi el 50% que tiene el Galaxy Active, hay quien no está dispuesto a pagar esas cantidades por un reloj, sobre todo si en el mercado también hay disponibles otros modelos por mucho menos precio. De hecho, en el catálogo de Amazon hemos encontrado el modelo de Agptek, también rebajado a mitad de precio, solo que su precio final apenas llega a los 30 euros. Este dispositivo incorpora ocho modos deportivos para que puedas controlar tu evolución. Además, registra la frecuencia cardiaca y el sueño, además de que es capaz de controlar de forma remota una cámara fotográfica.

Este modelo en oferta apenas cuesta 30 euros. Amazon

