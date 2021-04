Menos de 10 euros para conseguir los auriculares inalámbricos que Amazon ha rebajado un 60% las próximas horas

Hoy en día no hay quien no haya oído hablar de las bondades de los auriculares inalámbricos, los wearables más populares del mercado. Estos dispositivos son perfectos para escuchar nuestra playlist favorita cuando más lo necesitemos, ya sea de camino al trabajo, para conseguir la motivación extra necesaria en nuestra sesión de entrenamiento o mientras limpiamos la casa, donde también necesitamos un poco de ayuda (y no solo la del robot aspirador). Además, en el mercado podemos encontrar modelos de lo más variados para adaptarse a nuestras rutinas y gustos, ya que no es lo mismo los modelos in ear que los de gancho. Escoger el más adecuado para nosotros dependerá de cuándo los vamos a usar con más frecuencia, del modelo con el que nos sintamos más cómodos y, por supuesto, del precio.

Sobre esto último, no debemos de preocuparnos puesto que la horquilla de precios es muy amplia y, aunque uno de los modelos más populares sobrepasa los 200 euros, podemos encontrar otros por mucha menos inversión. De hecho, en el catálogo diario de ofertas flash de Amazon siempre podemos dar con un modelo de auriculares inalámbricos a muy buen precio... como hoy. Buceando en estas ofertas hemos encontrado unos cascos de menos de 10 euros que ofrecen hasta cuatro horas de autonomía de uso continuado y un grado de impermeabilidad IPX7. Eso sí, la oferta solo está activa durante las próximas horas o hasta fin de stock.

Estos auriculares cuestan menos de 10 euros durante las próximas horas. Amazon

Este modelo está equipado con tecnología bluetooth lo que nos permite disfrutar de una conectividad sencilla y eficaz. Además, se trata de un modelo ligero, por lo que es perfecto para incluir en todas nuestras rutinas y ofrece tecnología de cancelación de ruido.

Y si te quedas sin 'stock'... ¡un modelo por 13 euros!

Si te lo piensas mucho y los auriculares anteriores ya no tienen rebaja, que no cunda el pánico. El modelo de Bakibo está también rebajado un 38% durante las próximas horas para que pueda ser tuyo por 13 euros. Ofrecen un emparejamiento rápido, un diseño impermeable y la conectividad fija gracias a su tecnología bluetooth 5.0.

El precio de estos auriculares es hoy de 13 euros. Amazon

