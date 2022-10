Las Lenovo Hours de MediaMarkt rebajan hasta 100 euros los ordenadores de sobremesa y casi 200 los portátiles 'gaming'

Las ofertas tecnológicas en ordenadores son de las favoritas de casi todo el mundo y una oportunidad como la que ha lanzado MediaMarkt para renovar tu ordenador de mesa o portátil, antes del Black Friday, no se puede dejar escapar. Y es que, noviembre es el mes de los descuentos, pero no hace falta esperar a renovar tu portátil a ese mes pudiendo aprovechar las Lenovo Hours de MediaMarkt, una oportunidad para ahorrarte entre cien y doscientos euros (¡puede que, incluso, más que en el Viernes Negro) y sin moverte de casa.

Solo tendrás que ojear su amplio catálogo rebajado antes de este 24 de octubre, ya que las ofertas estarán disponibles hasta las 9 horas de la mañana. Desde ordenadores de sobremesa gaming como el Lenovo IdeaCentre Intel Core i5 con 16 gigas de RAM y 100 euros de descuento o el portátil IdeaPad gaming con más de 172 euros de rebaja. Así que, no te demores y echa un ojo a la selección que hemos hecho desde 20deCompras.

Con un descuento de 100 euros (por solo 699 euros) este ordenador All in on, Intel Core i5 Y con 16 gigas de RAM puede ser tuyo. Para trabajar, crear o jugar, este ordenador cuenta con cuatro núcleos de hasta 4.20 GHz de velocidad con tecnología Turbo para que las aplicaciones con muchos subprocesos puedan realizar más trabajo en paralelo. Y, la pantalla Full HD tiene 27 pulgadas.

Rendimiento para todo a un bajo consumo. Mediamarkt

Sin embargo, si lo que buscas es una torre más potente con este modelo cambiarás las reglas del juego. Se trata de un ordenador con gran almacenamiento interno, un terabyte, con el que podrás transferir tus datos en alta velocidad. Tal y como dicen desde la marca: "el Legion Tower 5i es todo rendimiento gracias a los procesadores de 12.ª generación que te permiten disfrutar de la experiencia de videojuegos definitiva".

Adapta su ritmo a ti. Mediamarkt

Por último, desde 20deCompras te recomendamos un portátil ¡con 150 euros de rebaja! Windows 11 instalado, 16 gigas de memoria RAM y 512 de almacenamiento. Con un rendimiento rapidísimo lo convierten en una de las mejores opciones de la lista.

¡Con la tarjeta gráfica Geforce RTX™ 3050 de 4 GB tipo GDDR6 lo tendrás todo! Mediamarkt

