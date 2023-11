El Pentágono desplegará miles de drones con IA para 2026: así serán las armas letales autónomas

El Ejército de los Estados Unidos ha enviado pequeños drones de vigilancia equipados con tecnología de inteligencia artificial (IA) como ayuda a Ucrania para su lucha contra Rusia. El vehículo aéreo no tripulado es capaz de predecir cuándo los aviones de la Fuerza Aérea necesitan mantenimiento y rastrea satélites del enemigo en el espacio.

El uso de IA en armamento o vehículos militares es algo que se ve cada vez más en los ejércitos actuales. En España, tenemos el ejemplo del proyecto 'Bacsi' del Ministerio de Defensa, que busca transformar las bases aéreas españolas mediante la digitalización e IA para detectar posibles fallos de forma predictiva. En el caso del Pentágono, la idea es desplegar miles de drones con vistas a 2026 para seguirle el ritmo a China.

¿EEUU quiere fabricar armas letales autónomas?

El objetivo de los estadounidenses con esta iniciativa a la que han llamado 'Replicator' es conseguir fabricar drones económicos y prescindibles para la guerra y han comenzado a ponerlos a prueba en la guerra de Ucrania y Rusia. Kathleen Hicks, subsecretaria de Defensa del país, explica que buscan acelerar un proceso de innovación militar que actualmente consideran "demasiado lento" y, para ello, aprovecharán "plataformas que son pequeñas, inteligentes, baratas y numerosas".

Los expertos en la industria armamentística, científicos y funcionarios del Pentágono coinciden en apuntar que su esfuerzo en 'Replicator' permitiría que EEUU estuviese preparado para desarrollar armas letales completamente autónomas en los próximos años. Dentro del Ejército estadounidense, insisten en afirmar que el control siempre lo tendrán los humanos, pero los expertos subrayan que los avances en la velocidad del procesamiento de datos y las comunicaciones de máquina a máquina podrían conllevar a que los seres humanos solo realicen tareas de supervisión.

Desde la agencia Associated Press, recalcan que la Defensa de Estados Unidos no está valorando, al menos oficialmente, el despliegue de ningún sistema de armas letales totalmente autónomo. Además, el país firmó junto a China, Rusia, Irán, India y Pakistán un compromiso de usar la IA en el sector militar de forma responsable.

Los desafíos de los drones en Estados Unidos

La iniciativa 'Replicator' supondrá grandes desafíos para el Pentágono en un momento en el que el boom de la IA promete revolucionar la forma en la que se desarrollan las guerras. Gregory Allen, ex alto funcionario de IA del Ejército estadounidense, que ahora trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que la Defensa del país norteamericano "está luchando por adoptar los desarrollos de IA del último avance en aprendizaje automático".

A esto se le suma la gran cantidad de planes que el sector militar estadounidense ya tiene en marcha. Son más de 800 proyectos no clasificados relacionados con la IA y muchos están en fase de prueba.

Frente al miedo de que se use la IA sin control, Missi Cummings, directora del centro de robótico de la Universidad George Mason y ex piloto de combate de la Marina, explica que la IA es solo una extensión de las capacidades del ser humano y que no trabaja por sí sola, ya que siempre hay una persona controlando.: "La gente la está utilizando [la IA] para intentar comprender mejor la niebla de la guerra".

