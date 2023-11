'Hackear' aviones, el último cibercrimen en auge: así es como se producen los ataques

John McArthur via Unsplash.com

Una suplantación del sistema de radionavegación GPS entre Irak e Irán está provocando fallos en el sistema de navegación en los aviones que sobrevuelan los cielos de ambos países. Concretamente, en septiembre de este año, la aeronave Embraer 650 con destino a Dubai estuvo a punto de entrar en el espacio aéreo iraní sin autorización, teniendo en cuenta que esta acción podría haber desencadenado graves consecuencias.

Si profundizamos en lo que pasó, la maniobra del avión no fue premeditada, debido a que, en verdad, presentó varios errores en el sistema automático. Según la organización OPSGROUP, dos de las unidades de navegación del jet y los iPad recibieron una señal GPS adulterada, además, los pilotos se dieron cuenta de que había un problema porque el piloto automático comenzó a girar a la izquierda y a la derecha.

Pero dejando de lado este caso, por si fuera poco, en los últimos seis meses se han registrado más de 50 incidentes con los sistemas de navegación de aviones comerciales. Gran parte de los fallos se produjeron en Oriente Medio, donde la interferencia de señales GPS es bastante frecuente —señala OPSGROUP—.

¿Por qué se producen las interferencias de señales GPS?

Los objetivos de interferir las señales GPS consisten en anular el funcionamiento de los dispositivos de posicionamiento, manipular las trayectorias de los aviones y afectar al funcionamiento de las armas en conflictos bélicos.

Sin embargo, el principal riesgo de interrumpir las señales GPS supone que las aeronaves no son capaces de advertir a los pilotos que los sistemas están siendo adulterados. Asimismo, es importante mencionar que este tipo de ataque puede afectar a los sistemas de navegación de aviones con pasajeros —al hilo de esto, OPSGROUP señala que no existe una determinada solución para este tipo de problema, por lo tanto, las aerolíneas apenas tendrían tiempo para poder prevenirlo—.

¿Quién se esconde detrás de estas interferencias?

De momento, es bastante complicado saber quién está detrás de las interferencias de señales GPS, no obstante, algunos especialistas creen que Rusia utiliza estos métodos para desviar misiles y drones en medio del conflicto bélico con Ucrania.

Galileo, la solución para evitar los 'hackeos'

Para evitar estas situaciones, la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA, por sus siglas en inglés) fortalece su sistema de navegación Galileo para hacer frente a la suplantación de señales de posicionamiento.

Siendo concretos, la EUSPA ha puesto en marcha un mecanismo de autenticación que permite a los usuarios verificar la legitimidad de la información GNSS -sistema global de navegación por satélite, por sus siglas en inglés-, así pues, los pilotos pueden detectar las posibles interferencias en las señales GPS y comprobar que la trayectoria no se ha visto modificada.

Por otro lado, "la autenticación de Galileo está configurada para aumentar la capacidad de detectar eventos de suplantación de identidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la autenticación no previene la ocurrencia de tal evento y no protege contra interferencias. No obstante, esta capa adicional de protección propone estar un paso por delante de las tendencias tecnológicas en evolución al amplificar la solidez y resiliencia generales del servicio", explica la EUSPA en un comunicado.

