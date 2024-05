Elon Musk afirma que la inteligencia artificial te quitará el trabajo, pero que tendrás más dinero

La inteligencia artificial está creciendo tan rápido que numerosas empresas y particulares todavía desconocen la manera de utilizarla de forma responsable. Además de la propia preocupación que está causando en diferentes sectores en relación con que pueda quitar puestos de trabajo a la gente en un futuro muy cercano.

En relación con esto, Elon Musk ha opinado en numerosas ocasiones afirmando que existe una probabilidad del 20% para que la IA acabe con la humanidad y que dicha tecnología superaría a la inteligencia humana en 2025. También ha asegurado, de forma literal, que la IA es que debe preocuparnos bastante. Ahora, ha vuelto a dar su opinión sobre un supuesto escenario futuro con este tema.

Sin trabajo, pero con más dinero: el escenario que predice Musk con la IA

El magnate de Tesla estuvo en la Conferencia de Tecnología Viva en París y en el turno de preguntas una persona de la audiencia le preguntó a Musk si la inteligencia artificial podría reemplazarle a él mismo debido a la automatización de los puestos de trabajo que ya es más que una realidad.

En su respuesta, él también propietario de X, antes Twitter, afirmó que sería un escenario "muy probable" debido a los robots humanoides inteligentes que irán llegando poco a poco a nuestras vidas. Aunque lo más destacable de su contestación fue reconocer que en un escenario "muy malo" ninguna de las personas tendría trabajo.

Esto no queda aquí, ya que también asegura que aun dentro de ese posible escenario también habrá un alto ingreso universal, por lo que no habría escasez de bienes y servicios. Es decir, no habrá trabajo, pero tampoco pobreza, o por lo menos eso es lo que da a entender el propietario de SpaceX.

