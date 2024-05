Elon Musk afirma que "SpaceX no utiliza IA" porque no es de "utilidad"

arturo_ribeiro via Pixabay.com / SpaceX via Unsplash.com / Montaje: 20Bits

Elon Musk se adentró en el mundo de la inteligencia artificial (IA) en 2015, cuando creó OpenAI junto a Sam Altman al ser miembros iniciales de la junta directiva e inversores de dicha empresa mencionada. Sin embargo, el magnate se separó de la junta en 2018 al considerar que la probabilidad de éxito de OpenAI era nula, teniendo en cuenta que, al final, Musk fundó la empresa xAI para plantar cara al éxito que tiene Altman con su compañía.

Independientemente de esta competencia, el empresario se ha visto envuelto en alguna que otra polémica relacionada con la inteligencia artificial, además, hace un mes, afirmó que existe una probabilidad del 20% para que la IA "acabe con la humanidad" y que dicha tecnología superará a la inteligencia humana en un año. Por si fueran pocas las creencias, hace poco, durante la 27º Conferencia mundial del Instituto Milken Institute, Elon Musk confirmó que "una de las áreas en las que casi no se utiliza la IA es la exploración espacial. Así que SpaceX básicamente no utiliza IA, Starlink no utiliza IA. No estoy en contra de usarla. No le hemos visto utilidad".

Además, agregó que, durante un tiempo, probó modelos de lenguaje mejorados para hacerles preguntas del espacio y, por sorpresa, los resultados fueron "decepcionantes": "Le hago preguntas sobre la paradoja de Fermi, sobre el diseño de motores o sobre electroquímica, y hasta ahora la IA ha sido terrible en todas estas cuestiones. Así que, aún queda mucho camino por recorrer".

No obstante, en lo que se refiere a cómo se utilizará dicha tecnología en el día a día de los usuarios, Musk señaló que una IA "que busque la verdad" podría "fomentar la civilización humana".

Elon Musk advierte sobre el desarrollo de la IA: "Es algo por lo que debemos preocuparnos bastante"



El magnate anunció en el seminario 'El gran debate de la IA', celebrado en el evento anual Abundance Summit, que existe "alguna posibilidad" de que la inteligencia artificial "acabe con la humanidad", creyendo que el porcentaje "es de un 10% o 20% o algo así". Sin embargo, no llegó a mencionar el riesgo de que dicha tecnología se vuelva contra las personas.

Y, por otro lado, Musk considera que los nuevos modelos de IA superarán a la inteligencia humana en 2025. En una entrevista con Nicolai Tangen, director ejecutivo de Norges Bank Investment Management, consideró que "tendremos una IA que será más inteligente que cualquier ser humano, probablemente, hacia finales del próximo año". Asimismo, agregó que las capacidades de dicha tecnología superarán a las de todas las personas en cinco años.

Ambas predicciones son una apuesta clara, ya que el empresario afirma que la inteligencia artificial es la tecnología con "mayor avance" porque "apenas pasa una semana sin algún anuncio nuevo", pese a las advertencias de que la IA "es algo por lo que debemos preocuparnos bastante".

