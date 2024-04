DALL-E via Bing Image Creator

La inteligencia artificial (IA) está presente en nuestro día a día desde que ChatGPT se lanzó de forma oficial a finales de 2022 y, desde entonces, otras compañías tecnológicas como Meta o Microsoft han desarrollado sus propias herramientas con dicha tecnología para automatizar tareas, crear imágenes, imitar voces o escribir textos, entre otras capacidades. Sin embargo, pese a que los avances cada vez son más notables, la IA ya asusta a la ciudadanía, incluso a magnates como Elon Musk, por el riesgo de que supere a la inteligencia humana dentro de unos años.

Además, recientemente, Eliezer Yudkowsky, investigador y académico estadounidense miembro del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Berkeley, advirtió al diario The Guardian sobre el fin de la humanidad por los avances de la IA: "Podría suceder en dos años". Y, ahora, para generar más incertidumbre sobre lo que pasará en un futuro respecto a esta tecnología, el catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Mayol, cree que la inteligencia artificial .

Concretamente, durante una conferencia impartida en el Encuentro Nacional de Pacientes, Mayol aseguró que las herramientas como GPT-4 han conseguido que médicos, enfermeras o farmacéuticos "no sean necesarios para los pacientes". Además, agregó que dichas tecnologías "duermen bien por las noches, no toman bajas paternales ni maternales, en definitiva, son el esclavo perfecto. No tienen personalidad ni conciencia, pero nos imitan mucho".

Por otro lado, el catedrático destacó el empleo de la inteligencia artificial en investigación, docencia, asistencia y evaluación: "GPT-4 es mejor que el 99,98% de los lectores de la revista New England Journal of Medicine para solucionar problemas clínicos complejos. Tenemos que entender que la gran revolución para las personas, tengan enfermedad o no, está en el cambio del agente entre el conocimiento y el usuario final del conocimiento".

Además, Mayol pronostica que en el futuro "no habrá médicos suficientes para todos los pacientes": "Los profesionales sanitarios y las personas con enfermedad, tenemos que reconfigurar nuestras relaciones. Tenemos que aliarnos y llegar a un acuerdo en definir muy bien cómo queremos generar un modelo basado en mejor valor, no en más medios. Ya sabéis que en sanidad más medios puede resultar en peor resultado para las personas".

No obstante, pese a las advertencias, Mayol anima a todos los pacientes del país a actuar ante la llegada de la inteligencia artificial porque tienen que "empezar a movilizarse" y "no ser meros espectadores de lo que va a ocurrir".

La IA podría acabar con la humanidad en "dos o diez años"

Como hemos mencionado anteriormente, Yudkowsky advirtió al diario The Guardian sobre las probabilidades del fin de la humanidad por los avances de la IA "Tengo la sensación de que, mirando nuestro calendario actual, estamos más cerca de que suceda en cinco años que en 50 años. Podría ser en dos años o diez".

¿El motivo? Esto se debe a que los humanos no son conscientes de los riesgos de la inteligencia artificial, ya que evoluciona muy rápido con el tiempo: "La gente no es consciente del peligro hacia el que nos dirigimos, motivo por el cual tenemos pocas posibilidades de que la humanidad sobreviva". Además, insta a los usuarios a cambiar el punto de vista que tienen sobre esta tecnología: "No lo veas como un cerebro en una caja, sino como una civilización extraterrestre que piensa mil veces más rápido que nosotros".

Cuáles son las probabilidades de que la IA "acabe con la humanidad"



El empresario tecnológico Elon Musk anunció en el seminario 'El gran debate de la IA', celebrado en el evento anual Abundance Summit, que existe "alguna posibilidad" de que la IA "acabe con la humanidad", creyendo que el porcentaje "es de un 10% o 20% o algo así".

Respecto a estos porcentajes, Roman Yampolskiy, investigador de seguridad de la IA y director del Laboratorio de Seguridad Cibernética de la Universidad de Louisville, explicó al diario Business Insider que Musk tiene razón al afirmar que la inteligencia artificial supondría un riesgo para la humanidad, a pesar de que cree que el magnate "es un poco demasiado conservador en su evaluación".

