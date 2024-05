Elon Musk tiene luz verde para poner sus chips cerebrales Neuralink en un segundo paciente

DALL-E via Bing Image Creator

Neuralink, empresa de neurotecnología dirigida por Elon Musk, implantó con éxito el primer chip cerebral en un ser humano a finales de enero y, a mediados de marzo, el paciente Noland Arbaugh ya era capaz de controlar el cursor de un ordenador portátil Mac con sus pensamientos para jugar al ajedrez. Sin embargo, hace unas semanas, Neuralink reveló que varios hilos de conexión del dispositivo se separaron del cerebro del paciente, lo que obstaculizó la velocidad de datos y la efectividad del implante.

De momento, la empresa de Musk no ha dado detalles sobre dicho incidente ni sobre por qué se desprendieron los hilos, además, tampoco valoran extraer el chip porque no supone ningún riesgo para la salud del paciente. No obstante, pese a dicho problema, el regulador sanitario estadounidense ha permitido a Neuralink implantar su chip cerebral en un segundo paciente.

La fecha estimada de esta operación está prevista para el mes que viene –es decir, en junio–, pero, según un informe compartido por el diario Wall Street Journal, Neuralink quiere implantar su dispositivo en diez pacientes a lo largo de este año, debido a que más de 1.000 tetrapléjicos se inscribieron en el registro de pacientes.

Por otro lado, el medio de comunicación mencionado agrega que la compañía tiene la intención de presentar solicitudes a los regulares de Canadá y Gran Bretaña para comenzar, en los próximos meses, con pruebas similares a implantar un chip.

Neuralink, acusada por "falta por falta de transparencia"

En marzo, los inspectores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) descubrieron unos informes en los que se señalaban que hubo problemas "con los experimentos con animales que lograron que se aprobara el implante".

Concretamente, dichos inspectores "informaron de problemas de control de calidad en las instalaciones de investigación animal de Neuralink en California". Además, esta noticia llegó en un momento en el que la empresa de Elon Musk estaba recibiendo numerosas críticas por parte la comunidad médica por la "falta de transparencia".

Qué es y cómo funciona el chip cerebral de Neuralink



El chip se llama Telepathy, se ha diseñado para leer la actividad cerebral de una persona, puede transmitir órdenes para restaurar funciones cerebrales dañadas y habilita el control de un móvil o un ordenador con el pensamiento.

Respecto a su funcionamiento, un robot inserta quirúrgicamente el chip dentro del cerebro, retira una pequeña porción el cráneo, conecta los electrodos en forma de hilos a regiones específicas, se sutura la caja ósea sin dejar cicatriz y, después, el dispositivo empieza a interpretar las señales cerebrales con el objetivo de transmitir toda la información a los ordenadores mediante la conexión Bluetooth.

Y tras hacer este procedimiento quirúrgico, el implante procede a tratar enfermedades neurológicas y restaurar funciones sensoriales que se hayan 'perdido' por alguna lesión, como por ejemplo, una persona con parálisis cerebral podría controlar un brazo robótico con la mente al usar dicho chip.

El ingeniero de Neuralink y Noland Arbaugh, el primer paciente con un chip de la compañía. Neuralink

