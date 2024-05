El rival de Neuralink, respaldado por Jeff Bezos y Bill Gates, podría tratar el Parkinson con su chip cerebral

Neuralink, empresa de neurotecnología dirigida por el magnate Elon Musk, implantó con éxito el primer chip cerebral en un humano a finales de enero y, a mediados de marzo, el paciente ya era capaz de utilizar el cursor de un portátil Mac con sus pensamientos para jugar al ajedrez. Sin embargo, hace relativamente poco, la compañía reveló en una entrada de blog que varios hilos de conexión del dispositivo se separaron del cerebro del paciente, lo que obstaculizó la velocidad de datos y la efectividad del implante.

Aunque la empresa de Musk no da detalles sobre el incidente ni sobre por qué se desprendieron los hilos, por el momento no valoran extraer el chip porque no supone ningún riesgo para la salud del paciente. No obstante, pese a que el magnate confía en el potencial de su chip al marcar un hito histórico en el campo de la ingeniería biomédica y la medicina, Neuralink ya tiene competidores.

Concretamente, Synchron, empresa rival de Elon Musk que está respaldada por Jeff Bezos y Bill Gates, ha revelado planes para ampliar su tecnología de dispositivos cerebrales para tratar afecciones como la epilepsia y el Parkinson. Además, el diario Bloomberg revela que dicha compañía tiene la intención de adaptar su "dispositivo existente, el Stentrode, para nuevos tratamientos".

Sin embargo, Synchron aún necesita una revisión por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para tratar ambas enfermedades mencionadas. Pero, ¿en qué se diferencia de Neuralink?

Esta empresa no requiere cirugía cerebral para implantar un chip, ya que se inserta en una vena del cuello y los vasos sanguíneos lo transportan a la parte superior de la corteza motora del cerebro para que, posteriormente, los pacientes puedan usar el implante para controlar el cursor de un ordenador con los pensamientos.

Por otro lado, es importante mencionar que el chip Stentrode existe en la actualidad, se implanta en un número de pacientes estadounidenses y se encuentra en la etapa inicial de viabilidad del proceso de revisión.

Otro competidor de Neuralink: Starfish Neuroscience

Otro competidor de Neuralink es Starfish Neuroscience, una entidad creada por el fundador de Steam que presentó las primeras imágenes y datos de su chip neuronal para plantarle cara a al chip de Musk.

Según la página web oficial de la compañía, el chip de Starfish es "la próxima generación de interfaces neuronales" para resolver "problemas importantes" y "mejorar la forma de interactuar con el mundo". Pero, ¿qué tecnología integra?

Esta innovación incorpora sensores y actuadores inalámbricos mínimamente invasivos e implantes unidimensionales para llevar a cabo registros neuronales y neuromodulaciones, además, posee una estimulación magnética transcraneal avanzada (TMS, por sus siglas en inglés) para favorecer la orientación y retroalimentación de precisión.

Por otro lado, respecto a sus usos, la página web no incluye más información, no obstante, por lo que se puede observar en la imagen de abajo, Starfish da a entender que el chip puede hacer tareas similares a la innovación de Neuralink –es decir, dar órdenes a la mente o mover objetos mediante el pensamiento–.

Un paciente probando el chip de Starfish Neuroscience. Starfish Neuroscience

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.