Michelin ha creado unos neumáticos que no se pinchan y son más resistentes que los convencionales

Qué rabia nos da cuando vamos conduciendo tranquilamente y de repente empezamos a notar que la rueda de nuestro coche se ha pinchado. En estas situaciones debemos mantener la dirección del vehículo lo más recta posible, disminuir la velocidad de manera progresiva y usar la reducción de marchas hasta localizar un sitio donde puedas estacionar.

Para poner fin a estos problemas, Michelin y General Motors han creado la rueda ‘Uptis’ que no necesita inflarse, nunca se pincha, tampoco se deforma, es resistente a los golpe y posee una duración más longeva que un neumático tradicional. Después de estar 16 años desarrollando esta idea, por fin se puede afirmar que empezará a estar disponible cuando consigan la aprobación por parte de las autoridades estatales y federales norteamericanas.

En verdad, el nombre de Uptis proviene de las siglas en inglés de Unique Puncture-Proof Tire System, en español quiere decir que se trata de un Sistema de Neumático a Prueba de Pinchazos, ya que reemplaza a toda la rueda, tanto a la llanta como al neumático.

El resultado de las primeras pruebas

Este invento no funciona como los que podemos ver en cualquier vehículo, ya que no existe una cámara de aire interna ni nivel de presión. Sin embargo, es importante destacar que no se requiere ningún tipo de mantenimiento y mejora el control del coche en situaciones de aquaplanning, donde existe el temor a salirnos de las carreteras al intentar frenar sobre pavimentos encharcados.

En el salón del automóvil IAA Mobility que se celebró hace pocos días en Múnich, se presentó por primera vez el diseño final de la rueda para que el público pudiese probar los neumáticos en un Mini. Los resultados fueron un éxito porque los conductores apenas notaron la diferencia con una rueda tradicional.

Cuidando el medioambiente

Michelin asegura que el diseño de estos neumáticos favorece la situación para el medioambiente, debido a que se emplean menos materiales y energías al elaborarlos, asimismo, genera una menor huella de CO₂. Hasta hace poco, dicha innovación solo se empleaba en maquinaria pesada, aunque si todo ‘va sobre ruedas’, las empezaremos a ver por las calles a partir de 2024.

