Mercedes presenta un coche eléctrico capaz de leer la mente del conductor, ¿se avecinan curvas para Elon Musk?

Mercedes ha diseñado un sistema para sus coches que consiste en leer la mente a los conductores, de esta manera, el vehículo puede realizar las acciones de manera autónoma. Este avance sigue en periodo de pruebas aunque ya es funcional, debido a que se presentó en el evento CES de Las Vegas de 2020 en su Mercedes- Benz Vision AVTR.

Así funciona este sistema

Seguramente estarás pensando en cómo funciona, ¿verdad? Puede que suene a guion de película de ciencia ficción debido a que es necesario emplear un casco que esté conectado a la mente, además, la tecnología que emplea esta marca alemana consiste en unos electrodos que se adhieren a la parte trasera del cráneo y recogen la actividad eléctrica del cerebro.

La actividad mental del conductor es analizado por un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que interpreta sus deseos al cabo de un minuto, así pues, los usuarios podrán fijarse en varios puntos de luz del salpicadero digital que posee el coche Vision AVTR. Por otro lado, la interfaz ‘Brain Computer Interface’ (BCI por sus siglas, 'cerebro- ordenador' en español) mide las ondas cerebrales y reconoce donde está poniendo el usuario su atención.

¿Posibles inconvenientes?

Con el paso del tiempo hemos podido ir leyendo noticias que están relacionadas con las interfaces cerebrales que ayudan a aquellas personas que no pueden hablar o mover alguna parte de su cuerpo, no obstante, Mercedes plantea una idea que no tiene pinta ser rival frente a los coches autónomos que no necesiten leer la mente del conductor para realizar las acciones que desee.

Por otro lado, tampoco haría falta los puntos de luz para saber qué funciones se han pensado con la mente, siendo que existen cámaras que son capaces de leer los ojos o las mismas manos son las protagonistas de las acciones que se realicen. Estaremos atentos para saber cómo se llega a comercializar en un futuro.

