Vuelve el timo de Elon Musk: estafadores se hacen pasar por el empresario y roban un millón de dólares en criptomonedas

El empresario Elon Musk se ha convertido en la figura célebre favorita de los ciberdelincuentes para suplantar su identidad. Recientemente se ha conocido que unos impostores que se hacían pasar por el multimillonario habían ganado millones de dólares con estafas por Internet relacionadas con las criptomonedas.

Los criminales recurrían a la personalidad de Musk para engañar a los usuarios con supuestas operaciones con monedas digitales que resultaban muy tentadoras. Según ha explicado a Efe el experto en ciberseguridad que trabaja para Tenable Satnam Narang, las propuestas de los impostores eran “demasiado buenas para ser verdad”.

Este modus operandi es muy usado en las estafas de criptomonedas. Por lo general, el criminal recurre a la suplantación de la identidad de una figura importante vinculada al mundo de las monedas digitales (Bitcoin, Ethereum o Dogecoin, por ejemplo).

Con este método, publicita en redes sociales una campaña filantrópica que, supuestamente, duplicará el valor del dinero que los usuarios envíen a una dirección concreta. Dado que las criptomonedas carecen de regulación, los usuarios no puedan reclamar ni recuperar su inversión. Por ello, el dinero no solo no se duplica, sino que se pierde.

Las víctimas que son seguidoras de esa figura pública vinculada a las criptomonedas creen en la legitimidad de las palabras del suplantador. En el caso de Elon Musk, la táctica parece funcionar muy bien, ya que no es la primera vez que los estafadores se hacen pasar por el empresario.

La razón por la que muchos caen en estas estafas es la idea de no perder la oportunidad de ganar dinero. “Con el alto valor que criptomonedas como Bitcoin han alcanzado en los últimos meses, muchas personas sienten que han perdido la oportunidad de hacer una inversión lucrativa -señala Narang-. Esta sensación es de lo que se aprovechan los estafadores para atraerles a este sector y engañarles”.

El último caso de Elon Musk

En esta ocasión, los estafadores que se hacían pasar por el multimillonario prometían haber desarrollado una nueva moneda digital falsa llamada ‘SpaceX’, como la compañía aeroespacial de Musk.

Según los anuncios, que se mostraban incluso en YouTube, los usuarios que invirtiesen dinero, obtendrían una ganancia dos veces más alta. No obstante, en vez de ganar dinero, las víctimas perdieron en torno a un millón de dólares, según calculan algunas estimaciones.

“Si la operación te genera dudas, si no tienes claro que sea legítima, no envíes dinero –aconseja Narang ante este tipo de situaciones-. Más vale pasar una oportunidad de ganar dinero que perder el que ya tienes”.

Asimismo, recomienda cerciorarse de que la fuente es la original: “Cualquiera puede crear páginas web, cuentas en las redes sociales e incluso criptomonedas nuevas y hacerse pasar por quien no es”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.